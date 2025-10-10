BJK Cup 2026, Finals confermate a settembre

Svelate le date della BJK Cup 2026: l'Italia dovrà partire dalle qualificazioni e scenderà in campo per la prima volta ad aprile. Finals confermate in Cina nel mese di settembre

Sono state annunciate le date della Billie Jean King Cup 2026. L'Italia di Tathiana Garbin, campione in carica e vincitrice delle ultime due edizioni, non partirà dalle Finals come quest'anno, ma dovrà passare dalle qualificazioni in programma nel mese di aprile. Il format prevede sette sfide tra 14 nazioni, in casa o trasferta, nell'arco di due giorni giorni. Le sette vincitrici voleranno alle Finals dove è già certo di un posto la Cina in quanto Paese ospitante dell'evento. Nel 2026 le Finals si svolgeranno ancora a settembre, nella settimana di lunedì 21.