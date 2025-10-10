Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Billie Jean King Cup 2026, calendario e date

Tennis

Svelate le date della BJK Cup 2026: l'Italia dovrà partire dalle qualificazioni e scenderà in campo per la prima volta ad aprile. Finals confermate in Cina nel mese di settembre

LE DATE DELLA COPPA DAVIS 2026

Sono state annunciate le date della Billie Jean King Cup 2026. L'Italia di Tathiana Garbin, campione in carica e vincitrice delle ultime due edizioni, non partirà dalle Finals come quest'anno, ma dovrà passare dalle qualificazioni in programma nel mese di aprile. Il format prevede sette sfide tra 14 nazioni, in casa o trasferta, nell'arco di due giorni giorni. Le sette vincitrici voleranno alle Finals dove è già certo di un posto la Cina in quanto Paese ospitante dell'evento. Nel 2026 le Finals si svolgeranno ancora a settembre, nella settimana di lunedì 21. 

Leggi anche

Italia, 6^ BJK Cup della storia: l'albo d'oro

Billie Jean King Cup 2026, le date

  • Settimana del 6 aprile: qualificazioni e match del gruppo regionale I
  • Settimana del 21 settembre: Finals (in Cina)
  • Settimana del 16 novembre: play-off 2026

Tennis: Altre Notizie

Sabato di semifinali: il programma su Sky

shanghai&wuhan

Sabato di semifinali sull'asse Shanghai-Wuhan. Attesa soprattutto per Jasmine Paolini, impegnata...

BJK Cup 2026, Finals confermate a settembre

Tennis

Svelate le date della BJK Cup 2026: l'Italia dovrà partire dalle qualificazioni e scenderà in...

Davis 2026, Finals in Italia dal 24 al 29 novembre

coppa davis

L'ITF ha ufficializzato le date della Coppa Davis 2026 che in gran parte rispecchieranno il...

Paolini-Gauff, la semifinale sabato alle 11 su Sky

wta wuhan

Due mesi dopo Cincinnati, Jasmine Paolini ritrova Coco Gauff: in palio c'è un posto in finale al...

Medvedev in semifinale: affronterà Rinderknech

atp shanghai

Daniil Medvedev torna in semifinale a Shanghai grazie alla vittoria in due set su Alex De Minaur....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS