Gauff vince a Wuhan: Pegula battuta 6-4, 7-5

Nella finale tutta americana è Coco Gauff a prendersi il suo terzo 1000 della carriera. Vittoria in due set come in tutte le sue altre partite del torneo: ko l'ex compagna di doppio che aveva eliminato l'imbattuta Sabalenka

Coco Gauff iscrive il suo nome all'albo d'oro di Wuhan. In un'ora e quarantaquattro minuti e in due set si prende l'ottava edizione del torneo diventando la seconda americana a farcela dopo Venus Williams dieci anni fa. Non che la bandiera sarebbe stata diversa, visto l'altra finalista Pegula ugualmente americana e, per l'appunto, ex compagna di doppio di Gauff: insieme hanno vinto tre 1000 e due 500.