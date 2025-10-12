Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gauff vince la finale del WTA di Wuhan: Pegula battuta 6-4, 7-5

Tennis

Nella finale tutta americana è Coco Gauff a prendersi il suo terzo 1000 della carriera. Vittoria in due set come in tutte le sue altre partite del torneo: ko l'ex compagna di doppio che aveva eliminato l'imbattuta Sabalenka

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE DELL'ATP DI SHANGHAI

Coco Gauff iscrive il suo nome all'albo d'oro di Wuhan. In un'ora e quarantaquattro minuti e in due set si prende l'ottava edizione del torneo diventando la seconda americana a farcela dopo Venus Williams dieci anni fa. Non che la bandiera sarebbe stata diversa, visto l'altra finalista Pegula ugualmente americana e, per l'appunto, ex compagna di doppio di Gauff: insieme hanno vinto tre 1000 e due 500.

Il match

Primo set di break e contro break con la Gauff - arrivata in finale dopo aver eliminato Jasmine Paolini - che si prende il punto decisivo al decimo gioco. Pegula sembra avviata verso l'1-1 nel secondo con due break immediati che la proiettano prima sul 3-0, poi sul 5-4 con la possibilità di servire per il set: lì due break della Gauff chiudono i giochi. Per lei 1000 numero tre in carriera dopo Cincinnati 2023 e Pechino 2024. Gauff succede alla Sabalenka, eliminata proprio da Jessica Pegula in semifinale dopo tre successi di fila nel torneo.

L'albo d'oro del torneo

  • 2014: Petra Kvitová
  • 2015: Venus Williams
  • 2016: Petra Kvitová
  • 2017: Caroline Garcia
  • 2018: Aryna Sabalenka
  • 2019: Aryna Sabalenka
  • 2024: Aryna Sabalenka
  • 2025: Coco Gauff

Tennis: Altre Notizie

Gauff vince a Wuhan: Pegula battuta 6-4, 7-5

Tennis

Nella finale tutta americana è Coco Gauff a prendersi il suo terzo 1000 della carriera. Vittoria...

Da n. 204 a campione: Vacherot trionfa a Shanghai

atp shanghai

Il sogno di Valentin Vacherot diventa realtà: il monegasco, n. 204 al mondo e proveniente dalle...

Berrettini e Sonego a Stoccolma: il tabellone

atp stoccolma

Mattero Berrettini e Lorenzo Sonego al via dell'Atp 250 di Stoccolma: gli azzurri inizieranno il...

Paolini e Rybakina al via: il tabellone di Ningbo

Tennis

La corsa per le Wta Finals si sposta al Wta 500 di Ningbo: al via sia Paolini che Rybakina,...

Musetti e non solo: il tabellone di Bruxelles

Tennis

All’European Open di Bruxelles, Musetti e Auger-Aliassime si giocano punti cruciali per un posto...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS