Gauff vince a Wuhan: Pegula battuta 6-4, 7-5

Nella finale tutta americana è Coco Gauff a prendersi il suo terzo 1000 della carriera. Vittoria in due set come in tutte le sue altre partite del torneo: ko l'ex compagna di doppio che aveva eliminato l'imbattuta Sabalenka
Coco Gauff iscrive il suo nome all'albo d'oro di Wuhan. In un'ora e quarantaquattro minuti e in due set si prende l'ottava edizione del torneo diventando la seconda americana a farcela dopo Venus Williams dieci anni fa. Non che la bandiera sarebbe stata diversa, visto l'altra finalista Pegula ugualmente americana e, per l'appunto, ex compagna di doppio di Gauff: insieme hanno vinto tre 1000 e due 500.
Il match
Primo set di break e contro break con la Gauff - arrivata in finale dopo aver eliminato Jasmine Paolini - che si prende il punto decisivo al decimo gioco. Pegula sembra avviata verso l'1-1 nel secondo con due break immediati che la proiettano prima sul 3-0, poi sul 5-4 con la possibilità di servire per il set: lì due break della Gauff chiudono i giochi. Per lei 1000 numero tre in carriera dopo Cincinnati 2023 e Pechino 2024. Gauff succede alla Sabalenka, eliminata proprio da Jessica Pegula in semifinale dopo tre successi di fila nel torneo.
L'albo d'oro del torneo
- 2014: Petra Kvitová
- 2015: Venus Williams
- 2016: Petra Kvitová
- 2017: Caroline Garcia
- 2018: Aryna Sabalenka
- 2019: Aryna Sabalenka
- 2024: Aryna Sabalenka
- 2025: Coco Gauff