Da Bruxelles a Ningbo: cinque tornei LIVE su Sky

Inizia una settimana a tutto tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Cinque tornei in programma in cinque Paesi diversi: uomini impegnati a Bruxelles, Almaty e Stoccolma, donne in scena a Ningbo e Osaka. Cinque appuntamenti con dieci italiani da seguire sui nostri canali RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Da Bruxelles a Ningbo, passando per Almaty, Stoccolma e Osaka. Inizia una settimana a tutto tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il circuito Atp torna in Europa dopo lo swing asiatico e riparte con tre tornei Atp 250. Attenzione soprattutto a Bruxelles dove Lorenzo Musetti andrà a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Al via in Belgio anche Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Federico Cinà. Uomini impegnati anche a Stoccolma (con Berrettini e Sonego) e Almaty (ci sono Cobolli, Darderi e Nardi). Il circuito femminile, invece, resta in Asia. A Ningbo, in Cina, ci sarà un Wta 500 decisivo per la corsa alle Finals: Jasmine Paolini dovrà difendere i 219 punti di vantaggio su Elena Rybakina, anche lei in tabellone al Ningbo Open. Chiude il programma il Wta 250 di Osaka.

Come seguire i tornei su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Arena.

Il programma di lunedì su Sky Sport e NOW SKY SPORT UNO (201) ore 4.30 - Simulcast Sky Sport Tennis

a seguire - Wta Osaka: Boulter (Gbr) vs Noskova (Cze)

a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

ore 15.30 - Atp Bruxelles: Giron (Usa) vs BELLUCCI (Ita)

(Ita) a seguire - Atp Bruxelles: Opelka (Usa) vs Bonzi (Fra) SKY SPORT TENNIS (203) ore 4.30 - Wta Osaka: Hibino (Jpn) vs Danilovic (Srb)

a seguire - Wta Osaka: Osaka (Jpn) vs Sonobe (Jpn)

ore 8 - Atp Almaty: Marozsan (Hun) vs NARDI (Ita)

(Ita) a seguire - Atp Almaty: Diallo (Can) vs Omarkhanov (Kaz)

ore 13 - Atp Stoccolma: Kecmanovic (Srb) vs Muller (Fra)

non prima delle 14 - Atp Stoccolma: Griekspoor (Ned) vs Fearnley (Gbr)

non prima delle 17 - Atp Stoccolma: Popyrin (Aus) vs Korda (Usa) SKY SPORT MAX (205) ore 7 - Wta Ningbo: Kenin (Usa) vs Kessler (Usa)

a seguire - Wta Ningbo: Bencic (Sui) vs Linette (Pol)

a seguire - Wta Osaka: Boulter (Gbr) vs Noskova (Cze)

ore 15.30 - Simulcast Sky Sport Uno