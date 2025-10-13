Bellucci subito fuori: Giron al 2° turno

L'Italia perde uno dei suoi quattro protagonisti all'Atp di Bruxelles, torneo 250 che si gioca per la prima volta alla ING Arena, l'ex Palais 12. Mattia Bellucci, n. 71 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4 allo statunitense Marcos Giron (54 del mondo). Alla prima uscita sul cemento indoor che gli aveva regalato a inizio anno la straordinaria semifinale a Rotterdam, Bellucci ha pagato una giornata dal grande rendimento al servizio del rivale (69% di prime in campo e l'82% di resa), in cui è stato sufficiente un break per set per indirizzare la partita. Giron affronterà al 2° turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n°20 ATP e quarta testa di serie.