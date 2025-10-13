Bellucci subito fuori: Giron al 2° turno

Esplora tutte le offerte Sky
Bellucci eliminato all'Atp Bruxelles: Giron battuto 6-3, 6-4. HIGHLIGHTS

Mattia Bellucci esce di scena all'esordio all'Atp 250 di Bruxelles: il milanese cede in due set allo statunitense Marcos Giron. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italia perde uno dei suoi quattro protagonisti all'Atp di Bruxelles, torneo 250 che si gioca per la prima volta alla ING Arena, l'ex Palais 12. Mattia Bellucci, n. 71 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4 allo statunitense Marcos Giron (54 del mondo). Alla prima uscita sul cemento indoor che gli aveva regalato a inizio anno la straordinaria semifinale a Rotterdam, Bellucci ha pagato una giornata dal grande rendimento al servizio del rivale (69% di prime in campo e l'82% di resa), in cui è stato sufficiente un break per set per indirizzare la partita. Giron affronterà al 2° turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n°20 ATP e quarta testa di serie.

