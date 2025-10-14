Esordio vincente per Berrettini che, nel derby azzurro all'Atp 250 di Stoccolma, ha sconfitto Giulio Zeppieri 6-4, 6-2. Agli ottavi, il 29enne romano sfiderà il francese Humbert. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Matteo Berrettini . Al debutto all'Atp 250 di Stoccolma, 'The Hammer' ha vinto il derby azzurro contro Giulio Zeppieri con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un'ora e 20 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, Berrettini sfiderà il francese Ugo Humbert , numero 25 del ranking. Tra i due sarà la quarta sfida a livello Atp, con Berrettini che è avanti 3-0 negli scontri diretti, anche se l'ultimo incontro risale agli US Open del 2023.

La cronaca del match

Il primo set è stato abbastanza equilibrato: Berrettini ha conquistato il break nel primo game, ma ha poi perso il servizio nel quarto gioco. Sul 4-4, Zeppieri ha pagato un doppio fallo che ha permesso a Matteo di portarsi sul 15-40 e strappare la battuta al 23enne, chiudendo poi il set 6-4 in 47 minuti dopo aver annullato tre chance di 5-5. Nel secondo paraziale, invece, c'è stata molta più gestione da parte di Berrettini che con i break nel quinto e settimo gioco ha portato a casa il match.