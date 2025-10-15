Sonego, Arnaldi e non solo: il programma di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Bruxelles, Atp Stoccolma, Atp Almaty e Wta Ningbo, programma di oggi: partite e orari

guida tv

Altra giornata di grande tennis, con gli azzurri protagonisti. A Stoccolma fa il suo esordio Lorenzo Sonego contro l’inglese Fery, mentre a Bruxelles tocca ad Arnaldi con il tedesco Hanfmann. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Sarà un mercoledì di grande tennis nei circuiti Atp e Wta.  A Stoccolma fa il suo esordio Lorenzo Sonego contro l’inglese Fery, mentre a Bruxelles tocca ad Arnaldi con il tedesco Hanfmann. In campo anche Cinà a Bruxelles contro il bosniaco Dzumhur e Cobolli ad Almaty con Hijikata: entrambi però giocheranno su campi non coperti dalle telecamere. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il programma di mercoledì 15 ottobre su Sky e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • non prima delle 13.30: HANFMANN (Ger) - ARNALDI (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4.30: CRISTIAN (Rom) - BOUZAS M. (Spa)
  • a seguire: OSAKA (Jpn) - LAMENS (Ned)
  • ore 8: CAZAUX (fra) - MOCHIZUKI (Jpn)
  • a seguire: ZHUKAYEV (Kaz) - MICHELSEN (Usa)
  • non prima delle 14: FERY (Gbr) - SONEGO (Ita)
  • a seguire: KORDA (Usa) - MAJCHRZAK o MISOLIC
  • non prima delle 18: BUDKOV K. o CILIC - RUUD (Nor)
  • a seguire: BORG (Swe) - SHAPOVALOV (Can)

SKY SPORT MAX (205)

  • ore 7: BENCIC (Svi) - STARODUBTSEVA (Ukr)
  • a seguire: TOMLJANOVIC (Aus) - SONMEZ (Tur)
  • a seguire: LEHECKA (Cze) – BAILLY (Bel)

SKY SPORT MIX (211)

  • 3° match dalle 8: DJERE o SHEVCHENKO - MOUTET (Fra)
  • a seguire: NAKASHIMA (Usa) - MAROSZAN (Hun)

 

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

