Sonego, Arnaldi e non solo: il programma di oggi

Atp Bruxelles, Atp Stoccolma, Atp Almaty e Wta Ningbo, programma di oggi: partite e orariguida tv
Altra giornata di grande tennis, con gli azzurri protagonisti. A Stoccolma fa il suo esordio Lorenzo Sonego contro l’inglese Fery, mentre a Bruxelles tocca ad Arnaldi con il tedesco Hanfmann. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà un mercoledì di grande tennis nei circuiti Atp e Wta. A Stoccolma fa il suo esordio Lorenzo Sonego contro l’inglese Fery, mentre a Bruxelles tocca ad Arnaldi con il tedesco Hanfmann. In campo anche Cinà a Bruxelles contro il bosniaco Dzumhur e Cobolli ad Almaty con Hijikata: entrambi però giocheranno su campi non coperti dalle telecamere. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il programma di mercoledì 15 ottobre su Sky e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- non prima delle 13.30: HANFMANN (Ger) - ARNALDI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4.30: CRISTIAN (Rom) - BOUZAS M. (Spa)
- a seguire: OSAKA (Jpn) - LAMENS (Ned)
- ore 8: CAZAUX (fra) - MOCHIZUKI (Jpn)
- a seguire: ZHUKAYEV (Kaz) - MICHELSEN (Usa)
- non prima delle 14: FERY (Gbr) - SONEGO (Ita)
- a seguire: KORDA (Usa) - MAJCHRZAK o MISOLIC
- non prima delle 18: BUDKOV K. o CILIC - RUUD (Nor)
- a seguire: BORG (Swe) - SHAPOVALOV (Can)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 7: BENCIC (Svi) - STARODUBTSEVA (Ukr)
- a seguire: TOMLJANOVIC (Aus) - SONMEZ (Tur)
- a seguire: LEHECKA (Cze) – BAILLY (Bel)
SKY SPORT MIX (211)
- 3° match dalle 8: DJERE o SHEVCHENKO - MOUTET (Fra)
- a seguire: NAKASHIMA (Usa) - MAROSZAN (Hun)
