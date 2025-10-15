Six Kings Slam, Sinner-Tsitsipas tra poco LIVE

Sinner ritorna in campo al Six Kings Slam: campione un anno fa Riyadh, l'azzurro affronta Stefanos Tsitsipas nel match d'esordio. In palio un posto in semifinale contro Djokovic. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Quarti di finale
- Fritz (Usa) - Zverev (Ger) 6-3, 6-4
- non prima delle 20 - SINNER (Ita) vs Tsitsipas (Gre)
Semifinali (giovedì 16 ottobre)
- ore 18.30 - Alcaraz (Esp) vs Fritz
- a seguire - Djokovic (Srb) vs SINNER o Tsitsipas
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- ore 18.30 - Perdente semi 1 vs Perdente semi 2
Finale (sabato 18 ottobre)
- ore 20 - Vincente semi 1 vs Vincente semi 2
È finito adesso il match tra Zverev e Fritz, vinto dalla statunitense con un netto 6-3, 6-4 in un'ora di gioco. Tra qualche minuto entreranno in campo Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas
Chi vince affronterà in semifinale Novak Djokovic: il match è in programma domani non prima delle ore 20
Nelle dichiarazioni raccolte da ANSA, Jannik Sinner si è detto pronto per gli ultimi tornei della stagione: "Sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Ci sono avversari molto difficili, vedremo cosa posso fare quest'anno. L'esordio contro Tsitsipas? Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, ma cercherò di giocare il mio miglior tennis e vedremo cosa ne esce".
Tsitsipas ha un bilancio di 31 vittorie e 10 sconfitte contro tennisti italiani: il greco ha battuto Darderi ad Halle lo scorso giugno, interrompendo una serie di tre ko consecutivi con azzurri (due contro Musetti e uno con Gigante)
Intanto è finito adesso il primo set tra Zverev e Fritz, vinto dallo statunitense in 28 minuti con il punteggio di 6-3. Con ogni probabilità la sfida tra Sinner e Tsitsipas inizierà non prima delle 20.30/21
Finora è stato un 2025 da dimenticare per Tsitsipas: uscito dalla top 20 (attualmente è n. 24 al mondo), il greco vanta un bilancio di 22 vittorie e 18 sconfitte
Tsitsipas torna in campo dopo aver saltato lo swing asiatico per problemi fisici. L'ultimo match giocato dal greco risale al 14 settembre in Coppa Davis, perso contro Joao Fonseca
Sinner-Tsitsipas, tutti i precedenti
- 2024 - Monte-Carlo (SF): Tsitsipas b. Sinner 6-4, 3-6, 6-4
- 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-4
- 2023 - Rotterdam (R16): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-3
- 2023 - Australian Open (R16): Tsitsipas b. Sinner 6-4, 6-4, 3-6, 4-6,6-3
- 2022 - Roma (QF): Tsitsipas b. Sinner 7-6(5), 6-2
- 2022 - Australian Open (QF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-4, 6-2
- 2021 - Barcellona (SF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-3
- 2020 - Roma (R32): Sinner b. Tsitsipas 6-1, 6-7(9), 6-2
- 2019 - Roma (R32): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-2
Quello di oggi sarà il decimo confronto tra Sinner e Tsitsipas, il primo dalla semifinale di Monte-Carlo 2024 vinta dal greco in tre set. Il bilancio nei precedenti è 6-3 per Tsitsipas
Per Jannik inizia da oggi un tour de force. Dopo il Six Kings Slam, l'azzurro tornerà in Europa per l'Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi. Poi gli impegni in Italia: le Atp Finals di Torino e le Finals di Coppa Davis a Bologna
Dove rivedremo Sinner? I prossimi impegni
Sinner tornerà oggi in campo dieci giorni dopo il ritiro per crampi a Shanghai nel match di terzo turno contro Tallon Griekspoor
Sinner torna a Riyadh per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, nella prima edizione del Six Kings Slam. L'azzurro, anche in quel caso entrato in gioco al primo turno, ha trionfato battendo in finale Carlos Alcaraz (6-7, 6-3, 6-3)
Il montepremi da record
Anche quest'anno il Six Kings Slam avrà un montepremi da record. Tutti i partecipanti avranno un gettone di partecipazione da 1,5 milioni di dollari che da solo vale più del trionfo in tutti i Masters 1000 del circuito. Il campione, inoltre, incasserà un assegno da 6 milioni di dollari: si tratta del premio più alto di sempre messo in palio in un torneo di tennis
Si gioca da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre. In mezzo ci sarà un giorno di riposo (venerdì 17) perché il regolamente Atp non consente ai tennisti di giocare per tre giorni consecutivi in un'esibizione
Sia il montepremi (con un assegno di 6 milioni di dollari per il campione) che il format sono gli stessi del 2024. Ci sarà un tabellone con due giocatori direttamente in semifinale grazie a un "bye", e quattro impegnati nel primo turno. Oltre alla finalissima per il titolo, è in programma anche una finale per il terzo posto.
Il tabellone
Quarti di finale (mercoledì 15 ottobre)
- ore 18.30 - Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)
- non prima delle 20 - SINNER (Ita) vs Tsitsipas (Gre)
Semifinali (giovedì 16 ottobre)
- Alcaraz (Esp) vs Zverev o Fritz
- Djokovic (Srb) vs SINNER o Tsitsipas
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- Perdente semi 1 vs Perdente semi 2
Finale (sabato 18 ottobre)
- Vincente semi 1 vs Vincente semi 2
I partecipanti
- Jannik SINNER
- Carlos ALCARAZ
- Novak DJOKOVIC
- Alexander ZVEREV
- Taylor FRITZ
- Stefanos TSITSIPAS*
*subentrato dopo il forfait di Jack Draper
Il match è in programma non prima delle 20, dopo Zverev-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Inizia il Six Kings Slam, il torneo esibizione che vede in scena sei tra i migliori tennisti al mondo sul cemento indoor di Riyadh. Subito in campo Jannik Sinner, opposto a Stefanos Tsitsipas