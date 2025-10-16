Sonego batte Kovacevic: è ai quarti a Stoccolma

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Stoccolma, i risultati degli italiani: Sonego ai quarti

atp stoccolma

L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic in due set (7-6, 6-1) in un'ora e 24 minuti di gioco. Ai quarti di finale sfiderà uno tra Berrettini e Humbert. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Sonego è ai quarti di finale dell'Atp 250 di Stoccolma. L'azzurro ha battuto  lo statunitense Kovacevic con il punteggio di 7-6(3), 6-1. Il primo set è stato molto equilibrato, con Sonego che è riuscito ad annullare un set point sul 5-6 e ha portato la sfida al tiebreak, poi vinto da Sonego con il parziale di 7-3. Nel secondo set, invece, dominio totale da parte del torinese che con due break (uno nel secondo, l'altro nel sesto gioco), ha chiuso con un netto 6-1. Ai quarti, Sonego affronterà il vincente della sfida tra Matteo Berrettini (con un ipotetico derby azzurro) e il francese Ugo Humbert.

