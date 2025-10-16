Six Kings Slam, Sinner-Djokovic LIVE alle 20

"Novak è un esempio - ha ammesso Sinner dopo la vittoria di ieri su Tsitsipas -, è bello avere un campione come lui che compete ancora con questa fame di vittorie. Lo sport ha bisogno di questo. Sarà una partita complicata, ma siamo qui soprattutto per divertirci". Giocare al meglio dei tre set "penso possa aiutare Djokovic. E' in forma incredibile, e non si puo' sottovalutare questo aspetto. Ma sarà anche un gioco mentale, e da questo punto di vista è uno dei piu' forti che abbia mai giocato a tennis".