Six Kings Slam, Sinner-Djokovic LIVE alle 20

A Riyadh è di nuovo Sinner-Djokovic per un posto in finale al Six Kings Slam: è il terzo confronto stagionale tra l'azzurro e il serbo dopo i precedenti di Wimbledon e Roland Garros vinti da Jannik. Il match è in programma non prima delle 20, dopo Alcaraz-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
SINNER-DJOKOVIC LIVE ALLE 20
IL TABELLONE DEL SIX KINGS SLAM
Quarti di finale
- Fritz (Usa) - Zverev (Ger) 6-3, 6-4
- SINNER (Ita) -Tsitsipas (Gre) 6-2, 6-3
Semifinali
- ADESSO - Alcaraz (Esp) vs Fritz
- non prima delle 20 - Djokovic (Srb) vs SINNER
Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)
- ore 18.30 - Perdente semi 1 vs Perdente semi 2
Finale (sabato 18 ottobre)
- ore 20 - Vincente semi 1 vs Vincente semi 2
Trasferta amara in Kazakistan per Luciano Darderi, ko all'esordio all'Atp 250 di Almaty contro il giapponese Mochizuki con un doppio 6-3 in poco più di un'ora
Giornata in chiaroscuro, invece, all'Atp 250 di Stoccolma. Avanza Lorenzo Sonego che supera in due set lo statunitense Kovacevic e centra i quarti. Non sarà, però, derby azzurro visto che Matteo Berrettini ha perso contro Ugo Humbert
Il giovedì italiano era iniziato con la vittoria di Jasmine Paolini, ai quarti al Wta 500 di Ningbo grazie al successo in due set su Veronika Kudermetova. Un risultato importante che avvicina la toscana alle Wta Finals di Riyadh
Djokovic, invece, giocherà sicuramente l'Atp 250 di Atene, sua nuova residenza da qualche mese a questa parte. Nole è iscritto anche al Masters 1000 di Parigi, mentre dovrà sciogliere le riserve per le Atp Finals
Per Sinner sarà un finale di stagione intenso. Dopo il Six Kings Slam sarà impegnato all'Atp 500 di Vienna, poi dovrebbe giocare il Masters 1000 di Parigi. Infine le Atp Finals di Torino. Ancora da sciogliere il nodo Coppa Davis
Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso se giocarla"
Il numero 2 al mondo, impegnato al Six Kings Slam, ha parlato in conferenza stampa della sua possibile partecipazione alla Coppa Davis 2025: "Non ho ancora deciso". La Final 8 di Coppa Davis sono in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre
Tutti i partecipanti al Six Kings Slam incasseranno un assegno da 1,5 milioni di dollari come gettone di partecipazione. In più, per il vincitore, ci sarà n premio da 4,5 milioni: in totale 6 milioni di dollari, il premio più alto mai messo in palio in un torneo di tennis
Chi vince affronterà in finale Carlos Alcaraz o Taylor Fritz, impegnati adesso sul veloce di Riyadh. La finalissima è in programma sabato non prima delle 20, preceduta alle 18.30 dalla finale per il 3° posto tra i due sconfitti di oggi
Djokovic: "Sinner ricorda me dei tempi migliori"
A poche ore dal match, Djokovic esalta la somiglianza fra lui e Sinner: “In chi mi rivedo? Ovviamente in Jannik. Quel colpire la pallina il più forte possibile, muoversi ovunque sul campo con quel corpo magro come il mio… Gestire alla perfezione l’aspetto strategico e cercare di essere un giocatore capace di fare tutto. Mi ricorda me… nei tempi migliori".
Djokovic si presenta all'esibizione di Riyadh dopo aver vinto 9 delle ultime 11 partite disputate. Semifinalista agli US Open e al Masters 1000 di Shanghai, Nole ha perso cinque giorni fa contro Valentin Vacherot
"Novak è un esempio - ha ammesso Sinner dopo la vittoria di ieri su Tsitsipas -, è bello avere un campione come lui che compete ancora con questa fame di vittorie. Lo sport ha bisogno di questo. Sarà una partita complicata, ma siamo qui soprattutto per divertirci". Giocare al meglio dei tre set "penso possa aiutare Djokovic. E' in forma incredibile, e non si puo' sottovalutare questo aspetto. Ma sarà anche un gioco mentale, e da questo punto di vista è uno dei piu' forti che abbia mai giocato a tennis".
Sinner e Djokovic si sono affrontati 10 volte in match ufficiali più la semifinale della scorsa edizione del Six Kings Slam. Complessivamente il bilancio ufficiale è 6-4 per Jannik (7-4 considerando il match esibizione di un anno fa a Riyadh) che non perde un match contro il serbo dalla semifinale di Coppa Davis del 2023.
Sinner e Djokovic si sono già sfidati lo scorso anno in semifinale a Riyadh: a vince fu Jannik con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti
Sinner si presenta a questa sfida dopo la vittoria di ieri in due set su Stefanos Tsitsipas, superato in 75 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3
Il tabellone del Six Kings Slam
