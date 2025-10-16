Paolini ai quarti: Kudermetova ko in due set

Jasmine Paolini è ai quarti di finale del Wta 500 di Ningbo . L'azzurra ha battuto la russa Veronika Kudermetova , numero 31 al mondo, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 29 minuti di gioco conquistando altri punti importanti per la qualificazione alle Wta Finals. Al prossimo turno, Paolini sfiderà Belinda Bencic . Tra le due sarà la quarta sfida in carriera, con l'azzurra che è sotto 2-1 nei precedenti ma ha vinto l'ultimo match giocato quest'anno alla United Cup.

La cronaca del match

E pensare che il primo set non era partito benissimo per Paolini, che aveva perso il servizio in apertura. La numero 8 al mondo ha però conquistato l'immediato controbreak e piazzato un parziale di 5-1 che le ha permesso di chiudere 6-2 in 32 minuti. Scena quasi simile anche nel secondo set, in cui Kudermetova ha conquistato il break nel quinto game, ma ha poi perso la battuta subito dopo e nel dodicesimo gioco, in cui Paolini ha chiuso il match.