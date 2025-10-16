Paolini ai quarti: Kudermetova ko in due set

Esplora tutte le offerte Sky
Paolini ai quarti al Wta Ningbo: Kudermetova battuta in due set

L'azzurra ha vinto al debutto al Wta 500 di Ningbo: battuta in due set (6-2, 7-5) la russa Kudermetova. Ai quarti di finale sfiderà la svizzera Bencic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini è ai quarti di finale del Wta 500 di Ningbo. L'azzurra ha battuto la russa Veronika Kudermetova, numero 31 al mondo, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 29 minuti di gioco conquistando altri punti importanti per la qualificazione alle Wta Finals. Al prossimo turno, Paolini sfiderà Belinda Bencic. Tra le due sarà la quarta sfida in carriera, con l'azzurra che è sotto 2-1 nei precedenti ma ha vinto l'ultimo match giocato quest'anno alla United Cup.

La cronaca del match

E pensare che il primo set non era partito benissimo per Paolini, che aveva perso il servizio in apertura. La numero 8 al mondo ha però conquistato l'immediato controbreak e piazzato un parziale di 5-1 che le ha permesso di chiudere 6-2 in 32 minuti. Scena quasi simile anche nel secondo set, in cui Kudermetova ha conquistato il break nel quinto game, ma ha poi perso la battuta subito dopo e nel dodicesimo gioco, in cui Paolini ha chiuso il match.

