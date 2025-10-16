Six Kings Slam, oggi la semifinale Sinner-Djokovic

I precedenti Sinner-Djokovic

Si sono affrontati 10 volte in match ufficiali più la semifinale della scorsa edizione del Six Kings Slam, vinta da Sinner 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Complessivamente il bilancio ufficiale è 6-4 per Jannik (7-4 considerando il match esibizione di un anno fa a Riad) che non perde un match contro il serbo dalla semifinale di Coppa Davis del 2023. "Novak è un esempio - ha ammesso Sinner -, è bello avere un campione come lui che compete ancora con questa fame di vittorie. Lo sport ha bisogno di questo. Sarà una partita complicata, ma siamo qui soprattutto per divertirci". Giocare al meglio dei tre set "penso possa aiutare Djokovic. E' in forma incredibile, e non si puo' sottovalutare questo aspetto. Ma sarà anche un gioco mentale, e da questo punto di vista è uno dei piu' forti che abbia mai giocato a tennis".