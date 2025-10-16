Six Kings Slam, oggi la semifinale Sinner-Djokovic

Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam: a che ora si gioca la semifinalesix kings slam
L'esibizione fra Jannik Sinner e Novak Djokovic è prevista non prima delle ore 20 in Italia. Prima di loro a Riad scenderanno in campo Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, nella prima semifinale del Six Kings Slam, torneo esibizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita.
Secondo impegno per Jannik Sinner nell’edizione 2025 del Six Kings Slam, ricchissimo torneo esibizione che si tiene in Arabia Saudita. Il numero 2 del mondo sfiderà in semifinale a Riad Nole Djokovic: il match è previsto non prima delle ore 20 italiane, preceduto dall’altra semifinale fra Carlos Alcaraz e l’americano Fritz.
I precedenti Sinner-Djokovic
Si sono affrontati 10 volte in match ufficiali più la semifinale della scorsa edizione del Six Kings Slam, vinta da Sinner 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Complessivamente il bilancio ufficiale è 6-4 per Jannik (7-4 considerando il match esibizione di un anno fa a Riad) che non perde un match contro il serbo dalla semifinale di Coppa Davis del 2023. "Novak è un esempio - ha ammesso Sinner -, è bello avere un campione come lui che compete ancora con questa fame di vittorie. Lo sport ha bisogno di questo. Sarà una partita complicata, ma siamo qui soprattutto per divertirci". Giocare al meglio dei tre set "penso possa aiutare Djokovic. E' in forma incredibile, e non si puo' sottovalutare questo aspetto. Ma sarà anche un gioco mentale, e da questo punto di vista è uno dei piu' forti che abbia mai giocato a tennis".
Potrebbe interessarti
Djokovic: "Sinner ricorda me… nei tempi migliori"
Dove vedere Sinner-Djokovic
Il match fra Sinner e Djokovic è in diretta su Netflix, la cui app è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Su skysport.it sarà possibile seguire il liveblog dell’incontro e, al termine, gli highlights con tutti i punti più belli.
Il formato del torneo
Sinner nei quarti ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco praticamente a senso unico. Il campione italiano tornava in campo a dieci giorni dal ritiro per crampi a Shanghai. Il formato del torneo sta ricalcamdo quello dell’edizione 2024: un tabellone con due giocatori direttamente in semifinale grazie a un "bye" (quelli che hanno vinto più Slam in carriera) e quattro che sono stati impegnati nel primo turno. Oltre alla finale per il titolo, è in programma anche una finale per il terzo posto.