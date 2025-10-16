Quattro azzurri LIVE su Sky: il programma di oggi

Giovedì a tutto tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sono cinque gli italiani in campo, impegnati in quattro tornei. Si parte dalla Cina, con l'esordio di Jasmine Paolini al Wta 500 di Ningbo . A caccia di punti importanti per le Wta Finals, l'azzurra affronterà la russa Veronika Kudermetova, n. 31 al mondo. Debutto anche per Luciano Darderi all'Atp 250 di Almaty . Per la prima volta in carriera impegnato nel torneo kazako, l'italoargentino sfiderà il giapponese Mochizuki. Nel pomeriggio spazio ai tornei di Stoccolma e Bruxelles . In Svezia ci saranno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego : il romano affronterà il francese Ugo Humbert, n. 4 del seeding, mentre il torinese troverà lo statunitense Kovacevic. Chiuderà la giornata Lorenzo Musetti , alla ricerca di punti per le Finals di Torino, che nel match d'esordio a Bruxelles troverà il tedesco Hanfmann.

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

