Quattro azzurri LIVE su Sky: il programma di oggi

Giovedì di grande tennis con quattro azzurri da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte da Ningbo con l'esordio di Jasmine Paolini; poi Darderi ad Almaty e Berrettini a Stoccolma. Chiuderà il programma Lorenzo Musetti a Bruxelles
Giovedì a tutto tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono cinque gli italiani in campo, impegnati in quattro tornei. Si parte dalla Cina, con l'esordio di Jasmine Paolini al Wta 500 di Ningbo. A caccia di punti importanti per le Wta Finals, l'azzurra affronterà la russa Veronika Kudermetova, n. 31 al mondo. Debutto anche per Luciano Darderi all'Atp 250 di Almaty. Per la prima volta in carriera impegnato nel torneo kazako, l'italoargentino sfiderà il giapponese Mochizuki. Nel pomeriggio spazio ai tornei di Stoccolma e Bruxelles. In Svezia ci saranno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: il romano affronterà il francese Ugo Humbert, n. 4 del seeding, mentre il torinese troverà lo statunitense Kovacevic. Chiuderà la giornata Lorenzo Musetti, alla ricerca di punti per le Finals di Torino, che nel match d'esordio a Bruxelles troverà il tedesco Hanfmann.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 4.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Wta Ningbo: Kudermetova vs PAOLINI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4.30 - Wta Osaka: Galfi (Hun) vs Fernandez (Can)
- a seguire - Wta Osaka: Mertens (Bel) vs Valentova (Cze)
- ore 8 - Atp Almaty: Vukic (Aus) vs Michelsen (Usa)
- a seguire - Atp Almaty: DARDERI (Ita) vs Mochizuki (Jpn)
- a seguire - Atp Almaty: Walton (Aus) vs Medvedev
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Atp Stoccolma: Humbert (Fra) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
SKY SPORT MAX (206)
- ore 7 - Wta Ningbo: Kessler (Usa) vs Samsonova
- a seguire - Wta Ningbo: Kudermetova vs PAOLINI (Ita)
- ore 14 - Atp Stoccolma: Etcheverry (Arg) vs Kecmanovic (Srb)
- non prima delle 16 - Atp Almaty: Khachanov vs Struff (Ger)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 4.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 18 - Atp Bruxelles: MUSETTI (Ita) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire - Atp Bruxelles: Van de Zandschulp (Ned) vs Spizzirri (Usa)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.