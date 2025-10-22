Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Altmaier all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita

live atp vienna

Jannik Sinner affronta il tedesco Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo Atp 500 di Vienna. Chi vince sfiderà Flavio Cobolli agli ottavi di finale. Il match, in programma non prima delle 17.30, è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

in evidenza

SINNER-ALTMAIER LIVE ALLE 17.30 SU SKY SPORT TENNIS

  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, Wimbledon, US Open, ATP e WTA Finals.
  • Guarda Sinner-Altmaier su Sky Sport o in streaming su NOW
LIVE

Jannik torna in campo pochi giorni dopo il trionfo in Arabia nel Six Kings Slam, ricchissima esibizione in cui ha sconfitto Tsitsipas, Djokovic e in finale Carlos Alcaraz

Sinner fa il suo debutto a Vienna, torneo già vinto nel 2023 quando battè in finale Daniil Medvedev

Jannik Sinner affronta Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo Atp 500 di Vienna

Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Altmaier LIVE alle 17.30 su Sky Sport

live atp vienna

Jannik Sinner affronta il tedesco Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo Atp 500 di Vienna. Chi...

Berrettini agli ottavi, avanti anche Cobolli

atp vienna

Vittoria all'esordio per Berrettini che ha sconfitto l'australiano Popyrin 7-6, 6-3. Agli ottavi...

Sinner-Alcaraz, match di esibizione il 10 gennaio

Tennis

Dopo la finale al Six Kings Slam, il numero 1 e il numero 2 al mondo si sfideranno il 10 gennaio...

Non solo Sinner: il programma di oggi su Sky

guida tv

E' il giorno del debutto di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Vienna: il n°2 del mondo affronta...

Musetti non sbaglia: è al 2° turno, Medjedovic ko

atp vienna

Lorenzo Musetti al 2° turno dell'Atp 500 di Vienna: il carrarino, a caccia di punti fondamentali...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS