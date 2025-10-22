Sinner-Altmaier LIVE alle 17.30 su Sky Sport

Sinner-Altmaier all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner affronta il tedesco Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo Atp 500 di Vienna. Chi vince sfiderà Flavio Cobolli agli ottavi di finale. Il match, in programma non prima delle 17.30, è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Jannik torna in campo pochi giorni dopo il trionfo in Arabia nel Six Kings Slam, ricchissima esibizione in cui ha sconfitto Tsitsipas, Djokovic e in finale Carlos Alcaraz
Sinner fa il suo debutto a Vienna, torneo già vinto nel 2023 quando battè in finale Daniil Medvedev
Jannik Sinner affronta Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo Atp 500 di Vienna
Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti