Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti fuori ai quarti all'Atp Bruxelles: Mpetshi-Perricard vince in due set

atp bruxelles

Il numero 1 del seeding ha perso contro il francese Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4, 7-6, dopo aver sprecato due set point nel tiebreak del secondo parziale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Si è chiuso ai quarti di finale il percorso all'Atp 250 di Bruxelles di Lorenzo Musetti. L'azzurro ha perso contro Giovanni Mpetshi Perricard (numero 37 del ranking) con il punteggio di 6-4, 7-6 in un'ora e 23 minuti di gioco. Una sconfitta che potrebbe pesare in ottica Atp Finals, con Auger-Aliassime che in caso di vittoria oggi contro Spizzirri, sempre a Bruxelles, guadagnerebbe 50 punti sull'azzurro, portandosi a 480 punti di distacco (rispetto ai 530 di ora).

La cronaca del match

Il primo set è stato molto complicato per Musetti. Il numero 1 del seeding ha perso la battuta in apertura e non è riuscito ad avere una palla del controbreak a disposizione, considerando l'ottimo servizio (95% dei punti vinti con la prima) del francese, che ha chiuso 6-4 in 30 minuti. Nel secondo set praticamente non si è giocato: sia Musetti che Mpetshi Perricard sono stati perfetti al servizio e non hanno concesso palle break. Inevitabile il tiebreak, in cui è successo di tutto: Musetti ha annullato due match point, poi ha sprecato due set point e si è arreso al francese dopo aver commesso due doppi falli consecutivi.

Tennis: Altre Notizie

Musetti fuori ai quarti, Perricard vince in 2 set

atp bruxelles

Il numero 1 del seeding ha perso contro il francese Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4,...

Sonego ko ai quarti: Humbert vince in 3 set

atp stoccolma

Una buona prova non basta a Lorenzo Sonego, battuto in tre set da Ugo Humbert nei quarti dell'Atp...

Film su Sinner? Jannik sceglie...Will Smith

Tennis

Jannik Sinner interpretato da Will Smith in un film sulla sua vita? È la "richiesta" dell'azzurro...

Paolini soffre, ma vince: Bencic ko dopo 3h30'

wta ningbo

Vittoria nel segno della resilienza per Jasmine Paolini che supera in rimonta Belinda Bencic dopo...

Cobolli fuori ai quarti: Duckworth vince in 2 set

atp almaty

Cobolli esce di scena ad Almaty, battuto dall'australiano Duckworth in due set. Una prestazione...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS