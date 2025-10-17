Musetti fuori ai quarti, Perricard vince in 2 set

Musetti fuori ai quarti all'Atp Bruxelles: Mpetshi-Perricard vince in due setatp bruxelles
Il numero 1 del seeding ha perso contro il francese Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4, 7-6, dopo aver sprecato due set point nel tiebreak del secondo parziale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si è chiuso ai quarti di finale il percorso all'Atp 250 di Bruxelles di Lorenzo Musetti. L'azzurro ha perso contro Giovanni Mpetshi Perricard (numero 37 del ranking) con il punteggio di 6-4, 7-6 in un'ora e 23 minuti di gioco. Una sconfitta che potrebbe pesare in ottica Atp Finals, con Auger-Aliassime che in caso di vittoria oggi contro Spizzirri, sempre a Bruxelles, guadagnerebbe 50 punti sull'azzurro, portandosi a 480 punti di distacco (rispetto ai 530 di ora).
La cronaca del match
Il primo set è stato molto complicato per Musetti. Il numero 1 del seeding ha perso la battuta in apertura e non è riuscito ad avere una palla del controbreak a disposizione, considerando l'ottimo servizio (95% dei punti vinti con la prima) del francese, che ha chiuso 6-4 in 30 minuti. Nel secondo set praticamente non si è giocato: sia Musetti che Mpetshi Perricard sono stati perfetti al servizio e non hanno concesso palle break. Inevitabile il tiebreak, in cui è successo di tutto: Musetti ha annullato due match point, poi ha sprecato due set point e si è arreso al francese dopo aver commesso due doppi falli consecutivi.