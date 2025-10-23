SINNER-COBOLLI LIVE TRA POCO SU SKY SPORT TENNIS

Sinner-Cobolli all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna subito in campo all'Atp 500 di Vienna. Il numero 2 al mondo affronta nel derby azzurro Flavio Cobolli. Chi vince sfiderà ai quarti di finale Alexander Bublik. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
in evidenza
Zverev batte Arnaldi in due set, tra poco Sinner-Cobolli
Cobolli ha un record di 1-14 contro i giocatori presenti in top 10 (0-6 contro i top 5), e punta alla vittoria più importante della sua carriera e a raggiungere il suo 13° quarto di finale a livello Atp.
Flavio Cobolli è reduce dalla convincente vittoria al debutto contro il ceco Machac. Dopo un primo set equilibrato, vinto 7-6 dall'azzurro, Cobolli ha dominato il secondo parziale, chiuso con un netto 6-2. Il numero 22 del ranking non ha concesso una palla break durante il match. Nel video gli highlights della sfida.
Jannik Sinner affronterà Flavio Cobolli negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Vienna. Il numero 2 al mondo è a quota 16 vittorie in altrettanti incontri contro altri italiani nel circuito maggiore.
Verso Sinner-Cobolli, Jannik imbattuto nei derby: è 16-0!Vai al contenuto
Quello tra Sinner e Cobolli a Vienna sarà il primo confronto tra i due, in quanto non ci sono precedenti a livello Atp. Jannik vanta una striscia di 16-0 nei derby, con l'ultimo giocato quest'anno a inizio settembre nei quarti di finale allo US Open contro Lorenzo Musetti (6-1, 6-4, 6-2). Per Sinner, quello contro Cobolli sarà il terzo derby di questa stagione.
Chi vince sfiderà Bublik domani non prima delle 17.30
In attesa del derby tra Sinner-Cobolli, in campo dopo Zverev-Arnaldi (in corso il secondo set, qui il RISULTATO LIVE), è uscito l'ordine di gioco della giornata di domani, venerdì 24 ottobre. Il vincente del match tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli sfiderà ai quarti di finale Alexander Bublik sul Centrale non prima delle 17.30. Aprirà la giornata alle 13.30 Matteo Berrettini che affronterà il numero tre del seeding Alex De Minaur.
Escludendo match terminati per ritiro o l'incontro delle Next Gen Finals contro Ymer, la vittoria di ieri di Sinner contro Altmaier a Vienna è la più veloce della sua carriera Atp. Il match è infatti durato meno di un'ora, 58 minuti per la precisione.
Nel 2025 Jannik Sinner ha vinto 9 volte un set con lo score di 6-0. L'ultimo match in ordine di tempo è stato quello giocato contro Daniel Altmaier al debutto a Vienna, in cui Sinner ha vinto con il punteggio di 6-0, 6-2.
"Dopo Vienna giocherò a Parigi, poi la stagione sarà quasi finita. Mancano solo tre tornei: è il momento di dare l'ultima spinta". Così Jannik Sinner in conferenza stampa. Il numero 2 al mondo, dunque, ha confermato la sua presenza al '1000' di Parigi, ultimo appuntamento prima delle Atp Finals, che chiuderanno il suo 2025.
Sinner, con anche il successo di ieri contro Altmaier, ha una striscia di 17 vittorie consecutive sui campi in cemento indoor e 6 vittorie consecutive a Vienna dopo aver vinto il titolo due anni fa.
Sinner ha un record di 16-0 contro i suoi connazionali a livello di tour in carriera e 50-1 contro giocatori fuori dalla top 20 sui campi in cemento dall'inizio della stagione 2024. L'unica sconfitta contro il numero 31 Griekspoor per ritiro al terzo turno nel Masters 1000 di Shanghai quest'anno.
Zverev vince il primo set contro Arnaldi
Il tedesco, numero 2 del seeding, porta a casa il primo set: 6-4 il punteggio in 39 minuti di gioco contro Matteo Arnaldi. Una partita molto equilibrata, con entrambi i tennisti che hanno concesso poco al servizio. Decisivo il break conquistato da Zverev nel nono gioco. Tra poco il secondo set, da seguire LIVE su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Dopo questa sfida, sul Centrale di Vienna scenderanno in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli
Sinner proverà a centrare un bis che manca a Vienna da ben nove anni. L'ultimo ad aver vinto il titolo per più di una volta è stato Andy Murray, col successo del 2016.
Considerando anche la netta vittoria al debutto contro Altmaier, Jannik Sinner ha in stagione un record di 44-6 con tre titoli all'attivo. Parliamo dell'Australian Open, Wimbledon e l'Atp 500 di Pechino, ultimo torneo vinto per ora quest'anno da Jannik.
Jannik Sinner regala spettacolo al debutto all'Atp 500 di Vienna. Nel sesto game del primo set contro Altmaier, avanti 5-0, il numero 2 al mondo chiude un punto magnifico colpendo la palla con una mano sola spalle alla rete. Guarda il video.
Sinner è tornato a giocare quest'anno l'Atp 500 di Vienna, dopo averlo saltato lo scorso anno. Parliamo di un torneo che il numero 2 al mondo ha già vinto nel 2023, quando batté in finale Daniil Medvedev.
Le parole di Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria contro Altmaier al debutto all'Atp 500 di Vienna: "È stata un'ottima partita, sono partito molto bene. Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po' più rilassato nel giocare certi momenti". Sul come si sente a giocare indoor: "Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l'avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda". Sul derby con Cobolli: "Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita".
Jannik Sinner parte alla grande e batte con un netto 6-0, 6-2 il tedesco Daniel Altmaier al debutto all'Atp 500 di Vienna. Prestazione perfetta del numero 2 al mondo, che puoi rivedere nel video.
Buona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro ha vinto all'esordio all'Atp 500 di Vienna battendo il tedesco Altmaier 6-0, 6-2 in soli 58 minuti di gioco. Partita dominata dall'inizio alla fine da parte di Sinner, che è stato praticamente perfetto sia al servizio che in risposta. Una prestazione che dà continuità con quanto visto la scorsa settimana nel torneo di esibizione al Six Kings Slam.
Sinner si prepara al suo diciassettesimo derby italiano. 16 a 0 il bilancio delle sue vittorie. Nel VIDEO le ultime novità sul numero 2 al mondo con l'inviata Sky Sport Giorgia Mecca.
È già tempo di tornare in campo per Jannik Sinner. Derby azzurro in programma per il numero 2 al mondo che affronta Flavio Cobolli negli ottavi di finale all'Atp 500 di Vienna.