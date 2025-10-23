SINNER-COBOLLI LIVE TRA POCO SU SKY SPORT TENNIS

Le parole di Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria contro Altmaier al debutto all'Atp 500 di Vienna: "È stata un'ottima partita, sono partito molto bene. Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po' più rilassato nel giocare certi momenti". Sul come si sente a giocare indoor: "Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l'avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda". Sul derby con Cobolli: "Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita".