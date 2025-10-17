Giorno di riposo a Riyadh per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che giocheranno sabato la finale del Six Kings Slam. Il match non si giocherà venerdì perché il regolamento Atp vieta ai tennisti di giocare iin una esibizione per tre giorni consecutivi

Sabato 18 ottobre, non prima delle ore 20. L'appuntamento è fissato per la finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che per il secondo anno di fila si affronteranno a Riyadh, con in palio un ricco assegno da 6 milioni di dollari. Ma perché la finale si giocherà sabato e non venerdì, giorno in cui non sono in programma incontri? La risposta è nel regolamento Atp.