Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam: perché la finale si gioca domani e non oggi?

six kings slam

Giorno di riposo a Riyadh per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che giocheranno sabato la finale del Six Kings Slam. Il match non si giocherà venerdì perché il regolamento Atp vieta ai tennisti di giocare iin una esibizione per tre giorni consecutivi

Sabato 18 ottobre, non prima delle ore 20. L'appuntamento è fissato per la finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che per il secondo anno di fila si affronteranno a Riyadh, con in palio un ricco assegno da 6 milioni di dollari. Ma perché la finale si giocherà sabato e non venerdì, giorno in cui non sono in programma incontri? La risposta è nel regolamento Atp.

Perché Sinner-Alcaraz si giocherà sabato

Come nel 2024, ci sarà un venerdì di riposo al Six Kings Slam tra le semifinali (giocate giovedì) e le finali (in programma sabato). Il motivo è una regola Atp: i tennisti, infatti, non possono giocare nelle esibizioni per tre giorni consecutivi. Ecco dunque il "rest day". Si ripartirà sabato alle 18.30 con la finale per il terzo posto tra Taylor Fritz e Novak Djokovic, poi non prima delle 20 la finalissima Sinner-Alcaraz.

