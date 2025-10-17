Quattro azzurri in campo: il programma di oggi

Quattro italiani a caccia delle semifinali in un lungo venerdì da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 7 con Paolini-Bencic a Ningbo, poi Cobolli-Duckworth ad Almaty e Sonego-Humbert a Stoccolma. Chiuderà alle 16 Musetti-Mpetshi Perricard a Bruxelles
Da Ningbo a Bruxelles, passando per Almaty e Stoccolma. Sarà un venerdì di tennis azzurro in giro per il mondo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Quattro quarti di finale con tennisti italiani impegnati, in una lunga maratona che partirà alle 7 da Ningbo, in Cina, con Jasmine Paolini. Sempre più vicina alla qualificazione alle Wta Finals, la toscana affronterà Belinda Bencic. Un'ora dopo, alle 8 italiane, toccherà a Flavio Cobolli all'Atp 250 di Almaty contro l'australiano James Duckworth, n. 138 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Dal Kazakistan alla Svezia per il quarto di finale all'Atp 250 Stoccolma di Lorenzo Sonego che alle 12 affronterà Ugo Humbert, reduce dal successo in due set su Matteo Berrettini. Sarà Italia-Francia anche all'Atp 250 di Bruxelles dove Lorenzo Musetti affronterà Giovanni Mpetshi Perricard per la terza volta nell'ultimo mese e mezzo.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 8.15 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 12 - Atp Stoccolma: Humbert (Fra) vs SONEGO (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Atp Bruxelles: MUSETTI (Ita) vs Mpetshi Perricard (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4.30 - Wta Osaka: Sramkova (Svk) vs Fernandez (Can)
- a seguire - Wta Osaka: Osaka (Jpn) vs Cristian (Rou)
- ore 8 - Atp Almaty: Duckworth (Aus) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - Atp Almaty: Marozsan (Hun) vs Medvedev
- a seguire - Atp Stoccolma: Humbert (Fra) vs SONEGO (Ita)
- non prima delle 14 - Atp Bruxelles: Lehecka (Cze) vs Bonzi (Fra)
- non prima delle 16 - Atp Bruxelles: MUSETTI (Ita) vs Mpetshi Perricard (Fra)
- non prima delle 18.30 - Atp Stoccolma: Korda (Usa) vs Ruud (Nor)
- a seguire - Atp Stoccolma: Ymer/Fearnley vs Shapovalov (Can)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 4.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 7 - Wta Ningbo: Bencic (Sui) vs PAOLINI (ita)
- non prima delle 14.30 - Atp Stoccolma: Rune (Den) vs Etcheverry (Arg)
- non prima delle 16 - Atp Almaty: Struff (Ger) vs Moutet (Fra)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.