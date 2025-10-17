Quattro azzurri in campo: il programma di oggi

Da Ningbo a Bruxelles, passando per Almaty e Stoccolma . Sarà un venerdì di tennis azzurro in giro per il mondo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Quattro quarti di finale con tennisti italiani impegnati, in una lunga maratona che partirà alle 7 da Ningbo, in Cina, con Jasmine Paolini . Sempre più vicina alla qualificazione alle Wta Finals, la toscana affronterà Belinda Bencic. Un'ora dopo, alle 8 italiane, toccherà a Flavio Cobolli all'Atp 250 di Almaty contro l'australiano James Duckworth, n. 138 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Dal Kazakistan alla Svezia per il quarto di finale all'Atp 250 Stoccolma di Lorenzo Sonego che alle 12 affronterà Ugo Humbert, reduce dal successo in due set su Matteo Berrettini. Sarà Italia-Francia anche all'Atp 250 di Bruxelles dove Lorenzo Musetti affronterà Giovanni Mpetshi Perricard per la terza volta nell'ultimo mese e mezzo.

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.