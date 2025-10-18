Sei milioni di dollari. Vale tanto il titolo al Six Kings Slam 2025, in palio sabato sera tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un ricco premio - il più alto di sempre mai messo in palio in un torneo di tennis - che Jannik ha già conquistato lo scorso anno, battendo in finale Carlitos. Adesso la sfida si ripete. Un premio da 6 milioni suddiviso tra 1,5 milioni di dollari come gettone di partecipazione (incassato da tutti i giocatori presenti a Riyadh) e 4,5 milioni di dollari per il titolo. Cifre da record in confronto a tutti gli Slam: quello che si avvicina di più è lo US Open, con un assegno da 5 mln di dollari per il campione. Il titolo del Six Kings Slam arricchirà ancor di più il prize money stagionale di uno tra Sinner e Alcaraz. Finora l'azzurro ha vinto premi per 12,3 milioni di dollari (restando fuori dal circuito per tre mesi), mentre lo spagnolo ha incassato poco più di 16 milioni di dollari.