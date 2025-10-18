Esplora tutte le offerte Sky
Sinner al Six Kings Slam 2025, montepremi e quanto può guadagnare vincendolo

La finale di Riyadh tra Sinner e Alcaraz metterà in palio un assegno da 6 milioni di dollari, il premio più alto di sempre in un torneo di tennis. Lo Slam che si avvicina di più? Lo US Open

Sei milioni di dollari. Vale tanto il titolo al Six Kings Slam 2025, in palio sabato sera tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un ricco premio - il più alto di sempre mai messo in palio in un torneo di tennis - che Jannik ha già conquistato lo scorso anno, battendo in finale Carlitos. Adesso la sfida si ripete. Un premio da 6 milioni suddiviso tra 1,5 milioni di dollari come gettone di partecipazione (incassato da tutti i giocatori presenti a Riyadh) e 4,5 milioni di dollari per il titolo. Cifre da record in confronto a tutti gli Slam: quello che si avvicina di più è lo US Open, con un assegno da 5 mln di dollari per il campione. Il titolo del Six Kings Slam arricchirà ancor di più il prize money stagionale di uno tra Sinner e Alcaraz. Finora l'azzurro ha vinto premi per 12,3 milioni di dollari (restando fuori dal circuito per tre mesi), mentre lo spagnolo ha incassato poco più di 16 milioni di dollari.

Il montepremi a confronto tra il Six Kings e gli Slam

  • Six Kings Slam: 6.00.000 $
  • US Open: 5.000.000 $
  • Wimbledon: 4.024.468 $
  • Roland Garros: 2.984.787 $
  • Australian Open: 2.258.550 $

