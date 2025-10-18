Esplora tutte le offerte Sky
Six Kings Slam, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Sabato di finali al Six Kings Slam. L'attesa è soprattutto per il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, remake della finale 2024: in palio c'è un assegno da 6 milioni di dollari. Aprirà il programma la finale per il 3° posto tra Fritz e Djokovic, alle 18.30

È il giorno della finale al Six Kings Slam. Come nel 2024, a giocarsi il titolo di "Re d'Arabia" saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La sesta finale stagionale tra l'azzurro e lo spagnolo che si ritroveranno un mese e mezzo dopo l'ultimo atto degli US Open. In palio c'è, soprattutto, un ricco assegno da 6 milioni di dollari per il vincitore, il premio più alto di sempre in un torneo di tennis. L'appuntamento con la finale è non prima delle 20 italiane, preceduta alle 18.30 dalla finale per il 3° posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz.

Six Kings Slam, le partite di oggi

  • ore 18.30 - Finale 3° posto: Fritz (Usa) vs Djokovic (Srb)
  • non prima delle 20 - Finale: SINNER (Ita) vs Alcaraz (Esp)

