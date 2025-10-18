Paolini in semifinale: il programma su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta su Sky: partite e orari

Tennis

Jasmine Paolini affronta Elena Rybakina per un posto in finale al Wta 500 di Ningbo e per conquistare la qualificazione alle Finals. Semifinali in programma anche a Osaka, Stoccolma, Bruxelles e Almaty. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Grande sabato di tennis da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Protagonista Jasmine Paolini. Dopo la vittoria contro la svizzera Bencic in rimonta, l'azzurra affronterà in semifinale a Ningbo Elena Rybakina, in quello che sarà un vero e proprio spareggio per le Finals: in caso di vittoria, infatti, Paolini sarebbe aritmeticamente qualificata per Riyadh. Sarà la sesta sfida tra le due, con Jasmine per il momento avanti 3-2 nei precedenti. Si scende in campo anche al Wta di Osaka e agli Atp 250 di Stoccolma, Bruxelles e Almaty.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 9 - Wta Ningbo: PAOLINI (Ita) vs Rybakina (Kaz)
  • ore 12 - Simulcast Sky Sport Max (206)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5 - Wta Osaka: Fernandez (Can) vs Cirstea (Rom)
  • a seguire - Wta Osaka: Cristian (Rom) vs Valentova
  • ore 9 - Wta Ningbo: PAOLINI (Ita) vs Rybakina (Kaz)
  • ore 12 - Simulcast Sky Sport Max (206)
  • non prima delle 14.30 - Simulcast Sky Sport Mix (211)
  • non prima delle 15.30 - Atp Bruxelles: Lehecka (Cze) vs Mpetshi Perricard (Fra)
  • non prima delle 17.30 - Atp Bruxelles: Auger-Aliassime (Can) vs Collignon (Bel)

SKY SPORT ARENA (204)

  • non prima delle 11.30 - Wta Ningbo: Shnaider vs Alexandrova

SKY SPORT MAX (206)

  • non prima delle 12 - Atp Almaty: Duckworth (Aus) vs Medvedev
  • non prima delle 15 - Atp Almaty: Moutet (Fra) vs Michelsen (Usa)

SKY SPORT MIX (211)

  • non prima delle 14.30 - Atp Stoccolma: Rune (Dan) vs Humbert (Fra)
  • non prima delle 18 - Atp Stoccolma: Ruud vs Shapovalov

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

