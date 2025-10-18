Paolini in semifinale: il programma su Sky

Grande sabato di tennis da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Protagonista Jasmine Paolini . Dopo la vittoria contro la svizzera Bencic in rimonta, l'azzurra affronterà in semifinale a Ningbo Elena Rybakina , in quello che sarà un vero e proprio spareggio per le Finals : in caso di vittoria, infatti, Paolini sarebbe aritmeticamente qualificata per Riyadh. Sarà la sesta sfida tra le due, con Jasmine per il momento avanti 3-2 nei precedenti. Si scende in campo anche al Wta di Osaka e agli Atp 250 di Stoccolma, Bruxelles e Almaty.

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.