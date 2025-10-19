Auger-Aliassime campione a Bruxelles: Lehecka ko

Auger-Aliassime vince l'Atp di Bruxelles: Lehecka ko in tre setAtp Bruxelles
Il canadese conquista l'ottavo titolo in carriera (il terzo di questa stagione): battuto in finale all'Atp 250 di Bruxelles il ceco Jiri Lehecka 7-6, 6-7, 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco
Felix Auger-Aliassime ha vinto l'Atp 250 di Bruxelles. Il canadese ha sconfitto Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco. Per Aliassime si tratta della 12^ vittoria nelle ultime 14 partite. Con questo successo, il 25enne sale a 3.145 punti nella Race verso le Finals, accorciando il distacco dall'ottavo posto di Lorenzo Musetti a 340 punti.
La cronaca del match
Il primo set è stato molto equilibrato: Lehecka ha avuto tre chance di palla break nel corso del quinto game, che non ha però concretizzato. Decisivo il tiebreak, in cui Auger-Aliassime ha dominato dall'inizo alla fine vincendo con il parziale di 7-2 in 56 minuti. Nel secondo set, invece, è stato Lehecka ad annullare tre palle break al canadese (due nel terzo, l'altra nel settimo game). Da quel momento, i due tennisti sono tornati a comandare al servizio, arrivando di nuovo al tiebreak. Qui Lehecka è stato straordinario: ha annullato due match point e vinto quattro punti consecutivi per allungare la sfida al terzo. Il momento decisivo è arrivato nel quarto game, quando Auger-Aliassime ha conquistato il break, facendo così perdere il primo turno al servizio del torneo al suo avversario. Salito 3-1, il classe 2000 non ha concesso nulla in battuta e ha chiuso il match sul 6-2.