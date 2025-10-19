Auger-Aliassime campione a Bruxelles: Lehecka ko

La cronaca del match

Il primo set è stato molto equilibrato: Lehecka ha avuto tre chance di palla break nel corso del quinto game, che non ha però concretizzato. Decisivo il tiebreak, in cui Auger-Aliassime ha dominato dall'inizo alla fine vincendo con il parziale di 7-2 in 56 minuti. Nel secondo set, invece, è stato Lehecka ad annullare tre palle break al canadese (due nel terzo, l'altra nel settimo game). Da quel momento, i due tennisti sono tornati a comandare al servizio, arrivando di nuovo al tiebreak. Qui Lehecka è stato straordinario: ha annullato due match point e vinto quattro punti consecutivi per allungare la sfida al terzo. Il momento decisivo è arrivato nel quarto game, quando Auger-Aliassime ha conquistato il break, facendo così perdere il primo turno al servizio del torneo al suo avversario. Salito 3-1, il classe 2000 non ha concesso nulla in battuta e ha chiuso il match sul 6-2.