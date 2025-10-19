Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Auger-Aliassime vince l'Atp di Bruxelles: Lehecka ko in tre set

Atp Bruxelles

Il canadese conquista l'ottavo titolo in carriera (il terzo di questa stagione): battuto in finale all'Atp 250 di Bruxelles il ceco Jiri Lehecka 7-6, 6-7, 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Felix Auger-Aliassime ha vinto l'Atp 250 di Bruxelles. Il canadese ha sconfitto Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco. Per Aliassime si tratta della 12^ vittoria nelle ultime 14 partite. Con questo successo, il 25enne sale a 3.145 punti nella Race verso le Finals, accorciando il distacco dall'ottavo posto di Lorenzo Musetti a 340 punti.

Leggi anche

Aliassime accorcia su Musetti: la Race aggiornata

La cronaca del match

Il primo set è stato molto equilibrato: Lehecka ha avuto tre chance di palla break nel corso del quinto game, che non ha però concretizzato. Decisivo il tiebreak, in cui Auger-Aliassime ha dominato dall'inizo alla fine vincendo con il parziale di 7-2 in 56 minuti. Nel secondo set, invece, è stato Lehecka ad annullare tre palle break al canadese (due nel terzo, l'altra nel settimo game). Da quel momento, i due tennisti sono tornati a comandare al servizio, arrivando di nuovo al tiebreak. Qui Lehecka è stato straordinario: ha annullato due match point e vinto quattro punti consecutivi per allungare la sfida al terzo. Il momento decisivo è arrivato nel quarto game, quando Auger-Aliassime ha conquistato il break, facendo così perdere il primo turno al servizio del torneo al suo avversario. Salito 3-1, il classe 2000 non ha concesso nulla in battuta e ha chiuso il match sul 6-2.

Tennis: Altre Notizie

Auger-Aliassime campione a Bruxelles: Lehecka ko

Atp Bruxelles

Il canadese conquista l'ottavo titolo in carriera (il terzo di questa stagione): battuto in...

Ruud trionfa a Stoccolma: Humbert battuto 6-2, 6-3

atp stoccolma

Dominio del norvegese che conquista l'Atp 250 di Stoccolma battendo in finale il francese e...

Medvedev vince ad Almaty: Moutet ko in 3 set

atp almaty

Il russo conquista il 21° titolo della sua carriera, il primo dopo Roma 2023: battuto nella...

Rune, confermata la rottura del tendine d'Achille

GLI ESAMI

Il giorno dopo il brutto infortunio nella semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma, Holger Rune ha...

Alcaraz a Sinner: "Ora però sfida su sci e kart"

Tennis

Siamo abituati a vederli battersi su diverse superfici, da fuoriclasse del tennis. E se lo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS