Confermata la rottura del tendine d'Achille per Holger Rune. Ad annunciarlo è stato lo stesso danese con un lungo messaggio sui social: "Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia in campo a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po' di tempo. Il mio tendine d'Achille è completamente rotto, dovrò operarmi già la prossima settimana e da qui iniziare la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto, ora e sempre. Senza di voi non sarebbe lo stesso. Ci vediamo al più presto". Per il 22enne previsto un lungo stop.