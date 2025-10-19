Esplora tutte le offerte Sky
Infortunio Rune, confermata rottura del tendine d'Achille: il video e le news

Il giorno dopo il brutto infortunio nella semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma, Holger Rune ha scritto un lungo messaggio su Instagram per confermare la diagnosi: "Il mio tendine d’Achille è completamente rotto nella parte prossimale, quindi dovrò operarmi già la prossima settimana"

Confermata la rottura del tendine d'Achille per Holger Rune. Ad annunciarlo è stato lo stesso danese con un lungo messaggio sui social: "Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia in campo a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po' di tempo. Il mio tendine d'Achille è completamente rotto, dovrò operarmi già la prossima settimana e da qui iniziare la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto, ora e sempre. Senza di voi non sarebbe lo stesso. Ci vediamo al più presto". Per il 22enne previsto un lungo stop.

