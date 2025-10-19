Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Medvedev vince l'Atp Almaty: Moutet battuto in tre set

atp almaty

Il russo conquista il 21° titolo della sua carriera, il primo dopo Roma 2023: battuto nella finale dell'Atp 250 di Almaty il francese Moutet con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Due anni dopo l'ultima volta (Roma 2023), Daniil Medvedev torna a vincere un titolo Atp. Il russo ha sconfitto il francese Corentin Moutet nell'Atp 250 di Almaty con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 dopo più di due ore e mezza di gioco. Per Medvedev si tratta del 21° titolo in carriera. Con questo successo, il 29enne interrompe un digiuno che durava da 882 giorni.

La cronaca del match

Il primo set è stato molto equilibrato: Medvedev ha perso la battuta in apertura, ma è riuscito a recuperare e con il break nel dodicesimo game ha chiuso il primo set 7-5. Nel secondo parziale a esser decisivo è stato il break di Moutet nel settimo game, con il francese che ha allungato la finale all'ultimo set. Qui è successo di tutto: Medvedev ha sprecato quattro palle break nel quarto gioco, ma alla fine ha strappato il servizio a Moutet sul 5-3 e a ha chiuso il match.

Tennis: Altre Notizie

Medvedev vince ad Almaty: Moutet ko in 3 set

atp almaty

Il russo conquista il 21° titolo della sua carriera, il primo dopo Roma 2023: battuto nella...

Rune, confermata la rottura del tendine d'Achille

GLI ESAMI

Il giorno dopo il brutto infortunio nella semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma, Holger Rune ha...

Alcaraz a Sinner: "Ora però sfida su sci e kart"

Tennis

Siamo abituati a vederli battersi su diverse superfici, da fuoriclasse del tennis. E se lo...

Da Ningbo a Stoccolma: 5 finali oggi LIVE su Sky

Tennis

Domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si...

Sinner: "Vorrei giocare così bene dappertutto"

six kings slam

Le parole di Sinner dopo il trionfo al Six Kings Slam: "Vorrei giocare così bene dappertutto. Con...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS