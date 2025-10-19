Medvedev vince ad Almaty: Moutet ko in 3 set

Medvedev vince l'Atp Almaty: Moutet battuto in tre setatp almaty
Il russo conquista il 21° titolo della sua carriera, il primo dopo Roma 2023: battuto nella finale dell'Atp 250 di Almaty il francese Moutet con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3
Due anni dopo l'ultima volta (Roma 2023), Daniil Medvedev torna a vincere un titolo Atp. Il russo ha sconfitto il francese Corentin Moutet nell'Atp 250 di Almaty con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 dopo più di due ore e mezza di gioco. Per Medvedev si tratta del 21° titolo in carriera. Con questo successo, il 29enne interrompe un digiuno che durava da 882 giorni.
La cronaca del match
Il primo set è stato molto equilibrato: Medvedev ha perso la battuta in apertura, ma è riuscito a recuperare e con il break nel dodicesimo game ha chiuso il primo set 7-5. Nel secondo parziale a esser decisivo è stato il break di Moutet nel settimo game, con il francese che ha allungato la finale all'ultimo set. Qui è successo di tutto: Medvedev ha sprecato quattro palle break nel quarto gioco, ma alla fine ha strappato il servizio a Moutet sul 5-3 e a ha chiuso il match.