Ruud trionfa a Stoccolma: Humbert battuto 6-2, 6-3

Dominio del norvegese che conquista l'Atp 250 di Stoccolma battendo in finale il francese e numero 4 del seeding Ugo Humbert 6-2, 6-3 in poco più di un'ora di gioco

Casper Ruud ha vinto l'Atp 250 di Stoccolma. Partita perfetta del norvegese che ha sconfitto il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 6 minuti di gioco. Per Ruud arriva il 14° titolo in carriera, il secondo nel 2025 dopo il Masters 1000 di Madrid e il secondo su cemento (il primo in assoluto indoor).

La cronaca del match Nel primo set dominio assoluto da parte di Ruud: il norvegese comanda praticamente ogni scambio, è perfetto al servizio (91% dei punti arrivati con la prima) e vincendo 27 punti contro i 13 del francese chiude 6-2 in 29 minuti di gioco. Monologo anche nel secondo parziale: nessuna palla break concessa a Humbert e totale controllo da parte di Ruud, a cui basta un break nel quarto game per portare a casa il titolo.