Finisce al 1° turno la corsa di Luciano Darderi al torneo Atp 500 di Vienna: l'azzurro, numero 26 del mondo, è stato battuto in due set dallo statunitense Nakashima. In campo oggi anche Arnaldi contro Kovacevic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vienna è amara per Luciano Darderi. L'italo-argentino, n.26 del ranking, è stato infatti superato in due set dallo statunitense Brandon Nakashima, n.32 del ranking. 6-2, 7-5 i parziali per l'americano, che si è preso la rivincita dopo il ko subito agli ottavi sulla terra di Amburgo, dopo un'ora e mezza di partita. Primo set molto complicato per l'azzurro, che perde subito la battuta, salva altre quattro palle break nel 6° gioco e cede con un netto 6-2. Luciano non riesce mai a essere pericoloso in risposta nemmeno nel 2° parziale, decisamente più in equilibrio del primo Nakashima sfonda proprio nel dodicesimo gioco, al primo match-point, e si regala il 2° turno a Vienna. Per Luciano pesano i 5 doppi falli, il 41% di punti vinti con la seconda e le zero palle break create.