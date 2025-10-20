Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Vienna, i risultati degli italiani: Darderi eliminato al 1° turno

atp vienna

Finisce al 1° turno la corsa di Luciano Darderi al torneo Atp 500 di Vienna: l'azzurro, numero 26 del mondo, è stato battuto in due set dallo statunitense Nakashima. In campo oggi anche Arnaldi contro Kovacevic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Vienna è amara per Luciano Darderi. L'italo-argentino, n.26 del ranking, è stato infatti superato in due set dallo statunitense Brandon Nakashima, n.32 del ranking. 6-2, 7-5 i parziali per l'americano, che si è preso la rivincita dopo il ko subito agli ottavi sulla terra di Amburgo, dopo  un'ora e mezza di partita. Primo set molto complicato per l'azzurro, che perde subito la battuta, salva altre quattro palle break nel 6° gioco e cede con un netto 6-2. Luciano non riesce mai a essere pericoloso in risposta nemmeno nel 2° parziale, decisamente più in equilibrio del primo Nakashima sfonda proprio nel dodicesimo gioco, al primo match-point, e si regala il 2° turno a Vienna. Per Luciano pesano i 5 doppi falli, il 41% di punti vinti con la seconda e le zero palle break create. 

Tennis: Altre Notizie

Darderi subito eliminato: Nakashima vince in 2 set

atp vienna

Finisce al 1° turno la corsa di Luciano Darderi al torneo Atp 500 di Vienna: l'azzurro, numero 26...

Sinner-Altmaier LIVE mercoledì su Sky Sport

atp vienna

Jannik Sinner affronta mercoledì 22 ottobre il tedesco Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo...

Quattro azzurri in campo: il programma su Sky

Tennis

Iniziano gli Atp 500 di Vienna e di Basilea. In Austria in campo Darderi e Arnaldi, mentre in...

Sinner è arrivato a Vienna. VIDEO

Tennis

Dopo la finale vinta contro Alcaraz al Six Kings Slam, Jannik Sinner è arrivato nella giornata di...

Auger-Aliassime campione a Bruxelles: Lehecka ko

Atp Bruxelles

Il canadese conquista l'ottavo titolo in carriera (il terzo di questa stagione): battuto in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS