Sinner-Altmaier LIVE martedì su Sky Sport

Tutto è pronto per l'inizio del torneo Atp 500 di Vienna di Jannik Sinner . Il numero 2 al mondo, dopo la vittoria del Six Kings Slam in finale contro Carlos Alcaraz, affronterà al 1° turno il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del ranking Atp, curiosamente appena affrontato un paio di settimane fa a Shanghai. Il match, in programma nella giornata di martedì 21 ottobre (orario da definire), sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

I precedenti

2022 - US Open (R128): Sinner b. Altmaier 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1

2023 - Roland Garros (R64): Altmaier b. Sinner 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5

2025 - Atp Shanghai (R64): Sinner b. Altmaier 6-3, 6-3

Sinner e Altmaier si sfideranno per la quarta volta a livello Atp. I precedenti vedono l'azzurro avanti 2-1. Jannik ha vinto nel 2022 allo US Open in cinque set e il confronto dello scorso 4 ottobre in Cina, mentre a sorpresa il tedesco è riuscito a sconfiggere Sinner al Roland Garros nel 2023.