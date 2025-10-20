Volandri: "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per la Coppa Davis 2025"

"Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025". Così Filippo Volandri ha spiegato l'esclusione del n°2 del mondo dalla lista dei convocati per le Finals di Bologna di Coppa Davis. "La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra", ha detto. Il Presidente Fitp Binaghi: "Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, tornerà presto in squadra"

" Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra . Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra. A Bologna, sarà ancora una volta un'entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni”.

Binaghi: "Scelta per noi dolorosa, siamo certi tornerà presto in squadra"

"Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre. Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia".