In attesa dell'esordio di Jannik Sinner (ma anche di Berrettini e Cobolli) in quel di Vienna , sarà un martedì per intenditori quello che si appresta ad andare in scena nella capitale austriaca. Nel pomeriggio si sfidano infatti due degli ultimi rappresentanti del rovescio a una mano, Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas . Se il greco è in grossa crisi di risultati e con qualche acciacco fisico, il carrarino insegue punti fondamentali in ottica Finals per difendersi dall'attacco di Auger-Aliassime. In serata tocca anche a Sascha Zverev, mentre tra le donne debutta Lucia Bronzetti a Guangzhou . Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

