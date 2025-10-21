Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Lorenzo Musetti debutta all'Atp 500 di Vienna: l'azzurro, a caccia di punti fondamentali in ottica Finals, se la vedrà al 1° turno contro Stefanos Tsitsipas. Tra le donne tocca a Bronzetti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
In attesa dell'esordio di Jannik Sinner (ma anche di Berrettini e Cobolli) in quel di Vienna, sarà un martedì per intenditori quello che si appresta ad andare in scena nella capitale austriaca. Nel pomeriggio si sfidano infatti due degli ultimi rappresentanti del rovescio a una mano, Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Se il greco è in grossa crisi di risultati e con qualche acciacco fisico, il carrarino insegue punti fondamentali in ottica Finals per difendersi dall'attacco di Auger-Aliassime. In serata tocca anche a Sascha Zverev, mentre tra le donne debutta Lucia Bronzetti a Guangzhou. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 3.30: FERNANDEZ (Can) - SAKKARI (Gre)
- ore 5: OSORIO (Col) - BRONZETTI (Ita)
- a seguire: SONOBE (Jpn) - BARTUNKOVA (Cze)
- non prima delle 12: BAEZ (Arg) - OPELKA (Usa)
- a seguire: NORRIE (Gbr) - RUBLEV
- a seguire: TSITSIPAS (Gre) - MUSETTI (Ita)
- non prima delle 20.15: FEARNLEY (Gbr) - ZVEREV (Ger)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 10: UCHIJIMA (Jpn) - KENIN (Usa)
- non prima delle 14: GOFFIN (Bel) - CILIC (Cro)
- a seguire: MP. PERRICARD (Fra) - FONSECA (Bra)
- non prima delle 18: MAJCHRZAK (Pol) - SHELTON (Usa)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.