Musetti non sbaglia: è al 2° turno, Medjedovic ko

Lorenzo Musetti al 2° turno dell'Atp 500 di Vienna: il carrarino, a caccia di punti fondamentali in ottica Race, ha battuto al debutto il serbo Hamad Medjedovic, che aveva preso il posto del greco Stefanos Tsitsipas, ritiratosi poco prima del match. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti fa il suo dovere, rispetta i pronostici e si qualifica per il 2° turno dell'Atp 500 di Vienna. L’azzurro, n. 8 al mondo e n. 4 del tabellone, ha bagnato il suo esordio nel torneo con un successo piuttosto netto 6-4, 6-3 sul serbo Hamad Medjedovic (n. 67), ripescato come lucky loser dopo il forfait di Stefanos Tsitsipas annunciato poco prima del match. Bravo Lorenzo a non scomporsi a un inizio complicato, in cui ha subito perso il servizio, rimettendo le cose in parità nel game seguente e strappando la battuta al serbo nel 10° game, decisivo per il 6-4 del 1° set. Lorenzo è attento nei suoi turni (7 ace e il 92% di punti vinti con la prima) e nel secondo parziale va a segno nell'ottavo gioco, per chiudere 6-3 in meno di un'ora e 20'. L'azzurro conquista 50 punti fondamentali in ottica Race, riportandosi a +390 punti su Auger-Aliassime (impegnato a Basilea) e a sole 60 lunghezze dal 7° posto occupato da De Minaur. Musetti tornerà in campo giovedì per gli ottavi contro l'argentino Etcheverry (1-0 per l'italiano nei precedenti).