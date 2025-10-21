Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti al 2° turno all'Atp Vienna: Medjedovic battuto 6-4, 6-3. HIGHLIGHTS

atp vienna

Lorenzo Musetti al 2° turno dell'Atp 500 di Vienna: il carrarino, a caccia di punti fondamentali in ottica Race, ha battuto al debutto il serbo Hamad Medjedovic, che aveva preso il posto del greco Stefanos Tsitsipas, ritiratosi poco prima del match. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Lorenzo Musetti fa il suo dovere, rispetta i pronostici e si qualifica per il 2° turno dell'Atp 500 di Vienna. L’azzurro, n. 8 al mondo e n. 4 del tabellone, ha bagnato il suo esordio nel torneo con un successo piuttosto netto 6-4, 6-3 sul serbo Hamad Medjedovic (n. 67), ripescato come lucky loser dopo il forfait di Stefanos Tsitsipas annunciato poco prima del match. Bravo Lorenzo a non scomporsi a un inizio complicato, in cui ha subito perso il servizio, rimettendo le cose in parità nel game seguente e strappando la battuta al serbo nel 10° game, decisivo per il 6-4 del 1° set. Lorenzo è attento nei suoi turni (7 ace e il 92% di punti vinti con la prima) e nel secondo parziale va a segno nell'ottavo gioco, per chiudere 6-3 in meno di un'ora e 20'. L'azzurro conquista 50 punti fondamentali in ottica Race, riportandosi a +390 punti su Auger-Aliassime (impegnato a Basilea) e a sole 60 lunghezze dal 7° posto occupato da De Minaur. Musetti tornerà in campo giovedì per gli ottavi contro l'argentino Etcheverry (1-0 per l'italiano nei precedenti). 

 

Approfondimento

Musetti riallunga su Aliassime: la Race aggiornata

Tennis: Altre Notizie

Musetti non sbaglia: è al 2° turno, Medjedovic ko

atp vienna

Lorenzo Musetti al 2° turno dell'Atp 500 di Vienna: il carrarino, a caccia di punti fondamentali...

Sinner-Altmaier LIVE mercoledì alle 17.30 su Sky

atp vienna

Jannik Sinner affronta mercoledì 22 ottobre il tedesco Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo...

Ritiro per Tsitsipas: sarà Musetti-Medjedovic

guida tv

Lorenzo Musetti debutta all'Atp 500 di Vienna: l'azzurro, a caccia di punti fondamentali in...

Arnaldi al 2° turno, Darderi subito eliminato

atp vienna

Matteo Arnaldi al 2° turno a Vienna: il n°72 del ranking supera con un convincente 7-5, 6-4 lo...

Sonego esce al 1° turno: vince Davidovich Fokina

atp basilea

Lorenzo Sonego subito eliminato al torneo Atp 500 di Basilea: il torinese è stato battuto in due...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS