Non solo Sinner: il programma di oggi su Sky

Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orari

guida tv

E' il giorno del debutto di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Vienna: il n°2 del mondo affronta non prima delle 17.30 il tedesco Daniel Altmaier, n°51 del ranking. Ma non solo, perché in Austria tocca anche a Cobolli e Berrettini, mentre Elisabetta Cocciaretto è impegnata a Guanzghou. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vienna si tinge di azzurro in questo mercoledì di grande tennis. E' il giorno dell'esordio di Jannik Sinner al torneo 500 indoor austriaco. Il n°2 del mondo debutta al 1° turno contro il tedesco Daniel Altmaier, 51 del ranking, con cui è avanti 2-1 nei precedenti. Ma non solo. In campo oggi a Vienna anche Matteo Berrettini contro l'australiano Popyrin e Flavio Cobolli contro il ceco Machac. Tra le donne torna Elisabetta Cocciaretto a Guanzghou. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 3.30: KESSLER (Usa) - NOSKOVA (Cze)
  • a seguire: MBOKO (Can) - LYS (Ger)
  • a seguire: SHNAIDER - KALINSKAYA
  • ore 13.30: POPYRIN (Aus) - BERRETTINI (Ita)
  • a seguire: MEDVEDEV - BORGES (Por)
  • non prima delle 17.30: SINNER (Ita) - ALTMAIER (Ger)
  • non prima delle 20.15: DE MINAUR (Aus) - MISOLIC (Aut)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7: OSORIO (Col) - LI (Usa)
  • a seguire: SUN (Nzl) - Y. WANG (Chn)
  • a seguire: X. WANG (Chn) - COCCIARETTO (Ita)
  • a seguire: AUGER-AL. (Can) - DIALLO (Can)
  • non prima delle 18: FRITZ (Usa) - VACHEROT (Mon)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 13: MACHAC (Cze) - COBOLLI (Ita)

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Non solo Sinner: il programma di oggi su Sky

E' il giorno del debutto di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Vienna: il n°2 del mondo affronta...

Musetti non sbaglia: è al 2° turno, Medjedovic ko

Lorenzo Musetti al 2° turno dell'Atp 500 di Vienna: il carrarino, a caccia di punti fondamentali...

Sinner-Altmaier LIVE mercoledì alle 17.30 su Sky

Jannik Sinner affronta mercoledì 22 ottobre il tedesco Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo...

Ritiro per Tsitsipas: sarà Musetti-Medjedovic

Lorenzo Musetti debutta all'Atp 500 di Vienna: l'azzurro, a caccia di punti fondamentali in...

Arnaldi al 2° turno, Darderi subito eliminato

Matteo Arnaldi al 2° turno a Vienna: il n°72 del ranking supera con un convincente 7-5, 6-4 lo...
