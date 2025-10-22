Non solo Sinner: il programma di oggi su Sky

E' il giorno del debutto di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Vienna: il n°2 del mondo affronta non prima delle 17.30 il tedesco Daniel Altmaier, n°51 del ranking. Ma non solo, perché in Austria tocca anche a Cobolli e Berrettini, mentre Elisabetta Cocciaretto è impegnata a Guanzghou. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vienna si tinge di azzurro in questo mercoledì di grande tennis. E' il giorno dell'esordio di Jannik Sinner al torneo 500 indoor austriaco. Il n°2 del mondo debutta al 1° turno contro il tedesco Daniel Altmaier , 51 del ranking, con cui è avanti 2-1 nei precedenti. Ma non solo. In campo oggi a Vienna anche Matteo Berrettini contro l'australiano Popyrin e Flavio Cobolli contro il ceco Machac. Tra le donne torna Elisabetta Cocciaretto a Guanzghou . Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

