Sinner e Alcaraz, match di esibizione a Seul il 10 gennaio 2026

Tennis

Dopo la finale al Six Kings Slam, il numero 1 e il numero 2 al mondo si sfideranno il 10 gennaio 2026 alla Incheon Inspire Arena di Seul in un altro match di esibizione

ATP VIENNA: DOVE VEDERE SINNER-ALTMAIER

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno un match di esibizione alla Incheon Inspire Arena di Seul il 10 gennaio 2026. A riportare la notizia è il quotidiano sudcoreano Chosun Daily, con i due tennisti che si sfideranno in preparazione agli Australian Open 2026, al via il 18 gennaio. Il numero due al mondo ha confermato la sua partecipazione con un post sui social: "Ci vediamo in Corea", ha scritto Sinner. Post simile pubblicato anche da Alcaraz. Quello di gennaio non sarà il primo match di esibizione che si svolgerà a Seul: nel 2007, infatti, ad affrontarsi furono Federer e Sampras.

