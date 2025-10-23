Come annunciato dall'Atp e da Surj Sports Investment, una società del fondo PIF, un nuovo torneo Masters 1000 si svolgerà in Arabia Saudita a partire dal 2028. Nell'accordo è previsto anche un programma nazionale per l'attività di base sviluppato in collaborazione con la Federtennis saudita. "Questo è un momento di orgoglio per noi - ha detto Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp -, è il risultato di un percorso durato anni"

Un decimo torneo Masters 1000 si terrà dal 2028 in Arabia Saudita . Lo ha annunciato l'Atp insieme a Surj Sports Investment , una società del fondo PIF che ha già una partnership strategica con l'associazione tennistica mondiale. Il marchio di PIF è infatti associato alla classifica, alla collaborazione in diversi eventi chiave del Tour e al recente lancio della piattaforma tecnologica di nuova generazione “Atp Tennis IQ Powered by PIF”. Come parte dell'accordo, il nuovo evento si unirà all'Atp e agli attuali tornei Masters 1000 come azionista di Atp Media, la divisione globale del Tour che si occupa di broadcasting e media. Il nuovo torneo si unirà quindi alla categoria Masters 1000 (fondata nel 1990) e agli appuntamenti già esistenti: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi.

Gaudenzi: "Questo è un momento di orgoglio"

Il torneo si concentrerà anche sull'accelerazione della crescita del tennis a tutti i livelli. Un programma nazionale di base, sviluppato in collaborazione con la Federazione Tennis Saudita, promuoverà l'inclusività, l'accessibilità e lo sviluppo dei talenti contribuendo allo sviluppo del tennis sia maschile che femminile. Un annuncio commentato da Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp: "Questo è un momento di orgoglio per noi ed è il risultato di un percorso durato anni. L'Arabia Saudita ha dimostrato un autentico impegno per il tennis, non solo a livello professionistico, ma anche nella crescita del tennis a tutti i livelli. L'ambizione di PIF per questo sport è chiara e crediamo che tifosi e giocatori rimarranno stupiti da ciò che ci aspetta. Il rafforzamento dei nostri eventi premium sta guidando una crescita e una trasformazione record in tutto il Tour, e siamo grati ai nostri partner PIF e Surj per aver contribuito a realizzare questa crescita e aver condiviso questa visione".