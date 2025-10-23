Cinque italiani in campo: il programma su Sky

Giornata imperdibile all'Atp 500 di Vienna: in campo cinque italiani tra cui il derby Sinner-Cobolli, Musetti, Berrettini e Arnaldi. Si gioca anche a Basilea e al Wta 250 di Guanzghou, con Cocciaretto protagonista. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà un giovedì imperdibile all'Atp 500 di Vienna, da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno infatti ben 5 gli italiani protagonisti sul Centrale austriaco. Alle ore 12 si parte con Berrettini-Norrie. Dopo la convincente vittoria all'esordio contro Popyrin in due set, il romano se la vedrà contro il numero 35 al mondo. Sarà la terza sfida tra i due, con Berrettini avanti 2-0 nei precedenti. Da non perdere anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Arrivato dalle qualificazioni, Arnaldi affronterà la testa di serie numero 2, con cui è sotto 2-0 nei precedenti. Non prima delle 17.30 toccherà al derby Sinner-Cobolli: sarà il primo incontro tra i due, che non si sono mai incontrati a livello Atp. A chiudere il programma c'è Lorenzo Musetti. Il carrarino affronta l'argentino Etcheverry (numero 60 al mondo) per conquistare punti preziosi per la qualificazione alle Atp Finals. In campo anche all'Atp 500 di Basilea e al Wta 250 di Guanzghou con Elisabetta Cocciaretto.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS
- ore 3.30 - Wta Tokyo: Bencic (Svi) vs Gracheva (Fra)
- non prima delle 4.30 - Fernandez (Can) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max (206)
- ore 12 - Atp Vienna: BERRETTINI (Ita) vs Norrie (Gbr)
- non prima delle 13.30 - Atp Vienna: Medvedev vs Moutet (Fra)
- a seguire - Atp Vienna: ARNALDI (Ita) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 17.30 - Atp Vienna: SINNER (Ita) vs COBOLLI (Ita)
- non prima delle 20.15 - Atp Vienna: Etcheverry (Arg) vs MUSETTI (Ita)
SKY SPORT MAX
- ore 3.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 7 - Wta Guangzhou: Sun (Nz) vs Y. Wang (Chn)
- a seguire - Wta Guangzhou: X. Wang (Chn) vs COCCIARETTO (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 14 - Atp Basilea: Auger-Aliassime (Can) vs Cilic (Cro)
- a seguire - Atp Basilea: Munar (Spa) vs Shelton (Usa)
- non prima delle 18 - Atp Basilea: Ruud (Nor) vs Wawrinka (Svi)
