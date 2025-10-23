Cinque italiani in campo: il programma su Sky

Sarà un giovedì imperdibile all'Atp 500 di Vienna, da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Saranno infatti ben 5 gli italiani protagonisti sul Centrale austriaco . Alle ore 12 si parte con Berrettini-Norrie . Dopo la convincente vittoria all'esordio contro Popyrin in due set, il romano se la vedrà contro il numero 35 al mondo. Sarà la terza sfida tra i due, con Berrettini avanti 2-0 nei precedenti. Da non perdere anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev . Arrivato dalle qualificazioni, Arnaldi affronterà la testa di serie numero 2, con cui è sotto 2-0 nei precedenti. Non prima delle 17.30 toccherà al derby Sinner-Cobolli : sarà il primo incontro tra i due, che non si sono mai incontrati a livello Atp. A chiudere il programma c'è Lorenzo Musetti . Il carrarino affronta l'argentino Etcheverry (numero 60 al mondo) per conquistare punti preziosi per la qualificazione alle Atp Finals. In campo anche all'Atp 500 di Basilea e al Wta 250 di Guanzghou con Elisabetta Cocciaretto .

