Il numero 2 al mondo attende al secondo turno uno tra Bergs e Michelsen. Musetti affronterà uno tra Sonego e un qualificato, mentre Cobolli e Darderi se la vedranno rispettivamente contro Machac e Cazaux. Il torneo è in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE DI SINNER