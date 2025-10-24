Offerte Sky
Atp Parigi, il tabellone: Sinner e altri quattro italiani al via

Il numero 2 al mondo attende al secondo turno uno tra Bergs e Michelsen. Musetti affronterà uno tra Sonego e un qualificato, mentre Cobolli e Darderi se la vedranno rispettivamente contro Machac e Cazaux. Il torneo è in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE DI SINNER

Inizierà al secondo turno contro uno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen il Masters 1000 di Parigi di Jannik Sinner. Per il numero 2 al mondo possibile quarto di finale contro Ben Shelton (numero 5 del seeding) e semifinale contro Sascha Zverev o Lorenzo Musetti. Il carrarino, anche lui con un bye al primo turno da testa di serie numero 7, attende uno tra Lorenzo Sonego e un qualificato. Flavio Cobolli, invece, affronterà al debutto Tomas Machac, tennista che ha già incontrato e battuto questa settimana all'Atp 500 di Vienna. Luciano Darderi se la vedrà contro la wild card francese Arthur Cazaux. Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz debutterà invece al secondo turno contro uno tra Norrie e Baez.

Masters 1000 Parigi, il 1° turno degli italiani

  • [2] SINNER bye (al 2° turno contro Bergs o Michelsen)
  • [7] MUSETTI bye (al 2° turno contro Sonego o Qualificato)
  • COBOLLI vs Machac
  • DARDERI vs [WC] Cazaux
  • SONEGO vs Qualificato

I potenziali quarti di finale

  • [1] Alcaraz vs [8] Ruud
  • [6] De Minaur vs [4] Fritz
  • [3] Zverev vs [7] MUSETTI
  • [2] SINNER vs [5] Ben Shelton

