Sinner-Bergs più tardi LIVE su Sky Sport Uno

Sinner-Bergs all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita
Esordio a La Défense Arena per Jannik Sinner che affronta il belga Zizou Bergs, n. 41 al mondo. Il match, in programma dopo Zverev-Ugo Carabelli, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Per il belga sarà il secondo match in carriera contro un top 3 dopo il ko a Tokyo lo scorso settembre con Alcaraz.
Tutto quello che c'è da sapere su Bergs
Zidane, l'Africa e il best ranking: chi è BergsVai al contenuto
Giocatore dal servizio molto potente, Zizou è stato avvicinato al tennis sin da bambino. Eppure lo sport di famiglia era un altro: il padre è stato un calciatore amatoriale e, come raccontato da Bergs, era soprannominato "Zidane" nella sua squadra per via delle buone doti tecniche. Da qui la volontà di chiamare suo figlio "Zizou"
Nell'ultimo Masters 1000 disputato prima di Parigi, a Shanghai, il classe 1999 si è spinto fino ai quarti di finale, eliminando Sebastian Korda, Casper Ruud, Francisco Cerundolo e Gabriel Diallo.
Bergs arriva alla sfida con Sinner dopo la vittoria all'esordio su Michelsen, piegato in tre set dopo quasi tre ore di gioco.
Tra Sinner e Bergs non ci sono precedenti: si tratta di un confronto inedito.
Alla scoperta della Défense Arena
Per la prima volta il Masters 1000 di Parigi si gioca a La Defense Arena. Una location moderna e avveniristica, subito molto apprezzata dai tennisti. Andiamo alla scoperta dell'impianto e della sua storia
Sinner torna a giocare il Masters 1000 di Parigi due anni dopo l'ultima volta. Nel 2023 (quando ancora il torneo si giocava a Bercy), infatti, l'azzurro si ritirò alla vigilia degli ottavi di finale contro De Minaur, dopo essere rimasto in campo fino alle 2.37 nel match con McDonald.
L'azzurro si presenta a La Défense Arena con una serie di otto vittorie consecutive, considerando anche i tre successi al Six Kings Slam.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- LIVE: Ugo Carabelli (Arg) vs Zverev (Ger)
- a seguire: Bergs (Bel) vs Sinner (Ita)
- ore 19: Moutet (Fra) vs Bublik (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE: Auger Aliassime (Can) vs Muller (Fra)
- a seguire: Davidovich Fokina (Esp) vs Cazaux (Fra)
- a seguire: Musetti (Ita) vs Sonego (Ita)
- a seguire: Khachanov vs Fonseca (Bra)
Sinner tornerà in campo tre giorni dopo il titolo a Vienna, vinto grazie al successo in finale su Sascha Zverev
