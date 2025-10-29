Sinner-Bergs più tardi LIVE su Sky Sport Uno

Giocatore dal servizio molto potente, Zizou è stato avvicinato al tennis sin da bambino. Eppure lo sport di famiglia era un altro: il padre è stato un calciatore amatoriale e, come raccontato da Bergs, era soprannominato "Zidane" nella sua squadra per via delle buone doti tecniche. Da qui la volontà di chiamare suo figlio "Zizou"