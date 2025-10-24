Un primo set dominato da De Minaur che poi cala leggermente e Berrettini prova a riaprire il match ma le energie (sia fisiche che mentali) sono poche dopo la battaglia negli ottavi con Norrie e alla fine deve arrendersi: 6-1, 7-6 per l'australiano che ora in semifinale attende il vincente della sfida fra Sinner e Bublik
Si ferma ai quarti il cammino di Matteo Berrettini a Vienna. L’italiano (che non giocava un quarto di finale di un torneo importante da quello perso con Fritz al Masters 1000 di Miami e non raggiunge una semifinale da Kitzbuel nel luglio 2024) non ha Kitzbuhel nel luglio 2024) dopo la maratona del giorno prima con Norrie e ha perso contro Alex De Minaur: 6-1, 7-6 (7-4) il punteggio per l’australiano, testa di serie numero 3 del torneo che ora attende il vincente del quarto fra Sinner e Bublik, previsto alle 17.30 (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Un match a senso unico, dominato
Zverev in semifinale e... alle Finals di Torino
Alexander Zverev invece non ha nemmeno scendere in campo per raggiungere la semifinale. Ritiro per l'olandese Tallon Griekspoor che regala al tedesco anche l’aritmetica qualificazone alle Atp Finals di Torino (4° qualificato dopo Alcaraz, Sinner e Djokovic). In semifinale a Vienna Zverev sfiderà il vincente del match tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet (in programma non prima delle 20.15).