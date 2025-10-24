Un primo set dominato da De Minaur che poi cala leggermente e Berrettini prova a riaprire il match ma le energie (sia fisiche che mentali) sono poche dopo la battaglia negli ottavi con Norrie e alla fine deve arrendersi: 6-1, 7-6 per l'australiano che ora in semifinale attende il vincente della sfida fra Sinner e Bublik

Si ferma ai quarti il cammino di Matteo Berrettini a Vienna. L’italiano (che non giocava un quarto di finale di un torneo importante da quello perso con Fritz al Masters 1000 di Miami e non raggiunge una semifinale da Kitzbuel nel luglio 2024) non ha Kitzbuhel nel luglio 2024) dopo la maratona del giorno prima con Norrie e ha perso contro Alex De Minaur: 6-1, 7-6 (7-4) il punteggio per l’australiano, testa di serie numero 3 del torneo che ora attende il vincente del quarto fra Sinner e Bublik, previsto alle 17.30 (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Un match a senso unico, dominato