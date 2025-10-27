Cobolli al 2° turno: Machac ko in un'ora

Offerte Sky
Atp Parigi, i risultati degli italiani: Cobolli al 2° turno

Esordio impeccabile a Parigi per Cobolli che liquida Machac in un'ora: al 2° turno affronterà Shelton. Ora in campo Darderi, più tardi Sonego. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Flavio Cobolli brilla all'esordio al Masters 1000 di Parigi. Il romano è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Tomas Machac, liquidato con un 6-1, 6-4 in soli 54 minuti. Una partita impeccabile di Cobolli che ha dominato dall'inizio alla fine, mostrando un tennis scintillante. Grande resa al servizio (solo 7 punti persi complessivamente nei turni di battuta), tanti colpi vincenti (17) e il controllo totale contro un Machac falloso e in confusione soprattutto nel primo set. Alla prima vittoria in carriera nel Masters 1000 parigino, Cobolli affronterà al 2° turno Ben Shelton, n. 5 del tabellone. Sarà la quinta sfida tra l'azzurro e l'americano: il bilancio è 2-2 nei quattro precedenti, con Shelton che ha vinto le sfide giocate quest'anno sul cemento di Montreal e Acapulco.

