Si parte a Parigi: tre italiani in campo su Sky

Al via il Masters 1000 di Parigi, ultimo '1000' della stagione 2025. Si parte con tre italiani in campo: Cobolli contro Machac, Darderi sfida Cazaux mentre Sonego se la vede contro Korda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova settimana di tennis tutta seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Parigi si gioca l'ultimo '1000' della stagione. Occhi puntati su Jannik Sinner, reduce dalla vittoria all'Atp 500 di Vienna. Sarà anche il torneo del ritorno in campo del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Nella giornata di oggi, tre gli italiani che debutteranno al primo turno: Luciano Darderi se la vedrà contro il francese e wild card Cazaux. Flavio Cobolli, invece, sfiderà il ceco Tomas Machac, con i due che già si sono affrontati una settimana fa al primo turno dell'Atp 500 di Vienna (in cui a vincere fu il tennista azzurro). In campo anche Lorenzo Sonego che affronterà l'americano Sebastian Korda, proveniente dalle qualificazioni.
Il programma di oggi su Sky e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Masters 1000 Parigi: DARDERI (Ita) vs Cazaux (Fra)
- a seguire - Masters 1000 Parigi: Maroszan (Hun) vs Rindernech (Fra)
- a seguire - Masters 1000 Parigi: Fearnley (Gbr) vs Rublev
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4 - Simulcast Sky Sport Max
- ore 11 - Masters 1000 Parigi: COBOLLI (Ita) vs Machac (Cze)
- a seguire - Masters 1000 Parigi: Norrie (Gbr) vs Baez (Arg)
- a seguire - Masters 1000 Parigi: Vukic (Aus) vs Atmane (Fra)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 4 - Wta 250 Jiujiang: Guo (Chn) vs Korneeva
- a seguire - Wta Jiujiang: Putintseva (Kaz) vs Jimenez (and)
- a seguire - Wta Hong Kong: Inglis (Aus) vs Wang (Chn)
- a seguire - Wta Hong Kong: Kobori (Jpn) vs Tomljanovic (Aus)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
La programmazione del Masters 1000 di Parigi su Sky e NOW
Lunedì 27 ottobre – 1^ giornata
- Sky Sport Tennis e NOW – dalle 11 alle 22.30
- Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30
- Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 22.30
Martedì 28 ottobre - 2^ giornata
- Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30
- Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30
- Sky Sport Arena e NOW – dalle 18 alle 21
- Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17
Mercoledì 29 ottobre - 3^ giornata
- Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 17.45
- Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30
- Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17
Giovedì 30 ottobre – Ottavi di finale
- Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30
- Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30
Venerdì 31 ottobre – Quarti di finale
- Sky Sport Tennis e NOW – dalle 14 alle 22.30
- Sky Sport Uno e NOW – dalle 14 alle 21
Sabato 1° novembre – Semifinali
- Sky Sport Uno e NOW – dalle 14.30
Domenica 2 novembre - Finale
- Sky Sport Uno e NOW – dalle 15
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.