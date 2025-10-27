Si parte a Parigi: tre italiani in campo su Sky

Nuova settimana di tennis tutta seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . A Parigi si gioca l'ultimo '1000' della stagione . Occhi puntati su Jannik Sinner , reduce dalla vittoria all'Atp 500 di Vienna. Sarà anche il torneo del ritorno in campo del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz . Nella giornata di oggi, tre gli italiani che debutteranno al primo turno: Luciano Darderi se la vedrà contro il francese e wild card Cazaux. Flavio Cobolli , invece, sfiderà il ceco Tomas Machac, con i due che già si sono affrontati una settimana fa al primo turno dell'Atp 500 di Vienna (in cui a vincere fu il tennista azzurro). In campo anche Lorenzo Sonego che affronterà l'americano Sebastian Korda, proveniente dalle qualificazioni.

