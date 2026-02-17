Offerte Sky
Atp Rio de Janeiro, i risultati degli italiani: Berrettini agli ottavi

Tennis

Matteo Berrettini inizia con una vittoria il suo cammino all'Atp 500 di Rio de Janeiro: battuto il lucky loser cileno Barrios Vera con il punteggio di 7-6, 7-5. Agli ottavi di finale sfiderà Lajovic. Il torneo è in diretta fino al 22 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Matteo Berrettini. All'esordio all'Atp 500 di Rio de Janeiro, l'azzurro ha battuto il lucky loser cileno Barrios Vera con il punteggio di 7-6, 7-5. Una partita molto combattuta da parte di Berrettini, in un match caratterizzato anche da una mezz'ora di sospensione per un problema all'impianto di illuminazione del campo 'Kuerten'. Nel primo set il romano è stato chiamato sempre a inseguire il suo avversario, ma è riuscito comunque a conquistare il tiebreak (poi dominato e vinto 7-1). Equilibrio anche nel secondo parziale, in cui Berrettini ha strappato la battuta a Barrios Vera proprio nell'ultimo game. Agli ottavi di finale, l'azzurro affronterà un altro lucky loser: Dusan Lajovic.

Berrettini show: 360° fantastico contro Barrios Vera!

