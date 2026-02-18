SINNER-POPYRIN LIVE ALLE 17.30 SU SKY SPORT TENNIS

Dopo il match contro Machac, Sinner ha parlato a Sky soffermandosi sulla prossima sfida contro Popyrin: "Sarà un test molto difficile. È un avversario che serve molto bene e ha un dritto molto preciso e veloce, ma noi abbiamo lavorato tanto in questa settimana. Proverò a dare il mio meglio". E sui lavori che sta facendo con il suo team: "Uno degli obiettivi è provare a giocare con il punteggio. Sto provando a rispondere sia da dietro che in avanti, soprattutto sulla seconda di servizio del mio avversario. Stiamo provando tante piccole cose"