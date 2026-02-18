Offerte Sky
Sinner-Popyrin all'Atp Doha, il risultato in diretta live della partita

live atp doha

Jannik Sinner in campo all'Atp 500 di Doha dove affronta agli ottavi di finale l'australiano Alexei Popyrin. Il match, in programma alle 17.30, è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

in evidenza

SINNER-POPYRIN LIVE ALLE 17.30 SU SKY SPORT TENNIS

LIVE

Sinner si allena a Doha prima della sfida con Popyrin

Sinner e Alcaraz a pesca insieme a Doha

Una giornata particolare per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due fenomeni del tennis, protagonisti dell'Atp 500 di Doha sono stati invitati a pescare insieme a Daniil Medvedev e ad Andrey Rublev. Ecco come è andata...

Non solo con le racchette, Sinner e Alcaraz si divertono anche a pesca. Li hai visti?

Sinner: "Con Popyrin sarà un test molto difficile"

Dopo il match contro Machac, Sinner ha parlato a Sky soffermandosi sulla prossima sfida contro Popyrin: "Sarà un test molto difficile. È un avversario che serve molto bene e ha un dritto molto preciso e veloce, ma noi abbiamo lavorato tanto in questa settimana. Proverò a dare il mio meglio". E sui lavori che sta facendo con il suo team: "Uno degli obiettivi è provare a giocare con il punteggio. Sto provando a rispondere sia da dietro che in avanti, soprattutto sulla seconda di servizio del mio avversario. Stiamo provando tante piccole cose"

Gli highlights di Sinner-Machac

Jannik Sinner viene dalla convincente vittoria contro Tomas Machac al primo turno. Il numero 1 al mondo ha battuto il ceco per 6-1, 6-4.

