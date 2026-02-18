Offerte Sky
Alcaraz ai quarti dell'Atp Doha: Royer battuto 6-2, 7-5

atp doha

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Doha. Il numero 1 del mondo si è liberato del francese Valentin Royer (60 del ranking) con i parziali di 6-2, 7-5, soffrendo e non poco nel secondo set. Giovedì lo attende il russo Karen Khachanov. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-POPYRIN, CRONACA E HIGHLIGHTS

Carlos Alcaraz soffre più del previsto ma si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Doha. Il n°1 del mondo batte 6-2, 7-5 il francese Valentin Royer, 60 del ranking, in un'ora e 35' di gioco, ma se la vede brutta nel 2° set. Lo spagnolo, dopo aver dominato il primo parziale, ha poi sofferto nel secondo quando ha perso la battuta ritrovandosi sotto 2-5. Da quel momento Alcaraz è rientrato nei ranghi e con cinque game di fila si è preso il match. Giovedì alle 17.30 sfiderà il russo Karen Khachanov, con cui ha vinto i 5 precedenti. 

