Carlos Alcaraz soffre più del previsto ma si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Doha. Il n°1 del mondo batte 6-2, 7-5 il francese Valentin Royer, 60 del ranking, in un'ora e 35' di gioco, ma se la vede brutta nel 2° set. Lo spagnolo, dopo aver dominato il primo parziale, ha poi sofferto nel secondo quando ha perso la battuta ritrovandosi sotto 2-5. Da quel momento Alcaraz è rientrato nei ranghi e con cinque game di fila si è preso il match. Giovedì alle 17.30 sfiderà il russo Karen Khachanov, con cui ha vinto i 5 precedenti.