Jannik Sinner torna in campo giovedì nei quarti di finale del torneo di Doha. Avversario è il ceco Jakub Mensik, sesta testa di serie del seeding e n°16 del mondo, finora mai affrontato in carriera. Il match (2° dalle ore 17.30) in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo il successo contro Tomas Machac al primo turno e contro Alexei Popyrin agli ottavi, Jannik Sinner torna in campo all' Atp 500 di Doha . Il numero due al mondo affronterà Jakub Mensik per un posto in semifinale. Il match, in programma giovedì 19 febbraio come secondo incontro dalle ore 17.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Sinner-Mensik, sfida inedita a Doha

Sarà il primo incontro tra Jannik e il numero 6 del seeding e 16 del mondo: i due, infatti, non si sono mai affrontati in carriera. Mensik è arrivato ai quarti di finale sconfiggendo Choinski e Zhang. Sinner cercherà di conquistare la sua prima semfinale in carriera al torneo Atp 500 del Qatar.