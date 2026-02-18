Offerte Sky
Atp Doha, il programma di oggi: partite e orari

atp doha

All'Atp 500 di Doha scendono in campo sia Jannik Sinner (contro Popyrin) che Carlos Alcaraz (contro Royer) per un posto nei quarti di finale. A Delray Beach c'è il debutto di Cobolli, a Rio torna in campo Passaro. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì stellare di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, dove ci sarà l'opportunità di vedere sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz impegnati negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Per la precisione, Jannik giocherà alle ore 17.30 contro l'australiano Alexei Popyrin. Sarà il loro terzo confronto in carriera, con i precedenti in parità (1-1). Subito dopo Sinner toccherà a Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, dopo il debutto vincente contro Rinderknech, se la vedrà con un altro francese, ovvero Valentin Royer. Al '250' di Delray Beach in campo Flavio Cobolli contro Terence Atmane, mentre al '500' di Rio de Janeiro ci sarà Francesco Passaro contro Alejandro Tabilo.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 8 - Simulcast Sky Sport Mix
  • ore 11.30 - Atp Doha: Fucsovics (Hun) vs Khachanov
  • non prima delle 13 - Atp Doha: Medvedev vs Tsitsipas (Gre)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
  • ore 17.30 - Atp Doha: SINNER (Ita) vs Popyrin (Aus)
  • a seguire - Atp Doha: Alcaraz (Esp) vs Royer (Fra)
  • non prima delle 23 - Atp Rio: F. Cerundolo (Arg) vs Tirante (Arg)
  • a seguire - Atp Rio: Tabilo (Chi) vs PASSARO (Ita)
  • non prima delle 2 - Atp Delray Beach: Giron (Usa) vs Ruud (Nor)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 19 - Atp Delray Beach: Atmane (Fra) vs COBOLLI (Ita)
  • non prima delle 20.30 - Atp Delray Beach: Nakashima (Usa) vs Wong (Hkg)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 8 - Wta Dubai: Tjen (Idn) vs Anisimova (Usa)
  • a seguire - Wta Dubai: Andreeva vs Cristian (Rou)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
  • non prima delle 16 - Wta Dubai: Gauff (Usa) vs Mertens (Bel)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

