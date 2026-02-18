Mercoledì stellare di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , dove ci sarà l'opportunità di vedere sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz impegnati negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Per la precisione, Jannik giocherà alle ore 17.30 contro l'australiano Alexei Popyrin . Sarà il loro terzo confronto in carriera, con i precedenti in parità (1-1). Subito dopo Sinner toccherà a Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, dopo il debutto vincente contro Rinderknech, se la vedrà con un altro francese, ovvero Valentin Royer . Al '250' di Delray Beach in campo Flavio Cobolli contro Terence Atmane, mentre al '500' di Rio de Janeiro ci sarà Francesco Passaro contro Alejandro Tabilo.

