Auger-Aliassime soffre, ma vince: battuto Comesana

Debutto sofferto ma vincente per Felix Auger-Aliassime al Masters 1000 di Parigi. Il canadese raggiunge il secondo turno dopo aver faticato contro l'argentino Francisco Comesana, n. 68 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, battuto con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3 in 2 ore e 18 minuti di gioco. Una partita di alti e bassi per Auger-Aliassime che ha iniziato a cambiare marcia dal secondo set, quando Comesana è calato fisicamente e non ha più inciso con il back di rovescio. Non sono mancate, però, le difficoltà anche nel terzo set: avanti di un break, il canadese ha perso il servizio, ma ha poi ritrovato lucidità per chiudere con una serie di tre game consecutivi. Una vittoria importante per le chance di qualificazione di Auger-Aliassime alle Atp Finals di Torino: al prossimo turno il 25enne di Montreal affronterà il francese Alexandre Muller. Tra gli altri risultati di giornata spicca la vittoria di Valentin Vacherot che dopo il trionfo a Shanghai inizia bene anche il Masters 1000 transalpino, battendono in due set Jiri Lehecka. Per il monegasco ci sarà al secondo turno il remake della finale di Shanghai contro il cugino Arthur Rinderknech.