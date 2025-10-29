Musetti-Sonego più tardi LIVE su Sky Sport Tennis

Musetti-Sonego all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita
Derby azzurro a Parigi tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego: in palio c'è un posto negli ottavi di finale. Il match, in programma dopo Davidovich Fokina-Cazaux, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
LIVE: SINNER-BERGS - TUTTI I RISULTATI
in evidenza
Tra Musetti e Sonego c'è un solo precedente che risale al torneo di Vienna dello scorso anno: al primo turno vinse il carrarino con lo score di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora
Musetti: "Mia stagione migliore, le Finals la ciliegina"
Sonego: "Bello e difficile il derby con l'amico Musetti"
Sonego si presenta al derby con Musetti dopo la convincente vittoria all'esordio su Sebastian Korda, battuto con un netto 6-2, 6-3
Musetti è reduce dalla semifinale all'Atp 500 di Vienna, persa contro Sascha Zverev.
Testa di serie n. 7, Musetti entra in gioco direttamente al secondo turno dopo aver usufruito di un bye.
A Parigi Musetti andrà a caccia degli ultimi punti per conquistare la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ecco cosa gli serve. LE COMBINAZIONI
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- LIVE: Ugo Carabelli (Arg) vs Zverev (Ger)
- a seguire: Bergs (Bel) vs Sinner (Ita)
- ore 19: Moutet (Fra) vs Bublik (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE: Davidovich Fokina (Esp) vs Cazaux (Fra)
- a seguire: Musetti (Ita) vs Sonego (Ita)
- a seguire: Khachanov vs Fonseca (Bra)
Il match, in programma dopo Davidovich Fokina-Cazaux, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
È derby azzurro al Masters 1000 di Parigi: in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.