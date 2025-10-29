Musetti-Sonego più tardi LIVE su Sky Sport Tennis

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti-Sonego all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita

live atp parigi

Derby azzurro a Parigi tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego: in palio c'è un posto negli ottavi di finale. Il match, in programma dopo Davidovich Fokina-Cazaux, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

LIVE: SINNER-BERGS - TUTTI I RISULTATI

in evidenza

MUSETTI-SONEGO LIVE SU SKY SPORT TENNIS DOPO DAVIDOVICH FOKINA-CAZAUX

  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Musetti-Sonego su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Tra Musetti e Sonego c'è un solo precedente che risale al torneo di Vienna dello scorso anno: al primo turno vinse il carrarino con lo score di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora

Musetti: "Mia stagione migliore, le Finals la ciliegina"

Sonego: "Bello e difficile il derby con l'amico Musetti"

Sonego si presenta al derby con Musetti dopo la convincente vittoria all'esordio su Sebastian Korda, battuto con un netto 6-2, 6-3

Musetti è reduce dalla semifinale all'Atp 500 di Vienna, persa contro Sascha Zverev.

Testa di serie n. 7, Musetti entra in gioco direttamente al secondo turno dopo aver usufruito di un bye.

A Parigi Musetti andrà a caccia degli ultimi punti per conquistare la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ecco cosa gli serve. LE COMBINAZIONI

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • LIVE: Ugo Carabelli (Arg) vs Zverev (Ger)
  • a seguire: Bergs (Bel) vs Sinner (Ita)
  • ore 19: Moutet (Fra) vs Bublik (Kaz)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE: Davidovich Fokina (Esp) vs Cazaux (Fra)
  • a seguire: Musetti (Ita) vs Sonego (Ita)
  • a seguire: Khachanov vs Fonseca (Bra)

Il match, in programma dopo Davidovich Fokina-Cazaux, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.

È derby azzurro al Masters 1000 di Parigi: in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Tennis: Altre Notizie

Auger-Aliassime agli ottavi: Muller ko in 3 ore

atp parigi

Auger-Aliassime resiste dopo tre ore contro Muller e tiene aperta la corsa alle Atp Finals di...

Musetti-Sonego più tardi LIVE su Sky Sport Tennis

live atp parigi

Derby azzurro a Parigi tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego: in palio c'è un posto negli ottavi...

Sinner-Bergs più tardi LIVE su Sky Sport Uno

live atp parigi

Esordio a La Défense Arena per Jannik Sinner che affronta il belga Zizou Bergs, n. 41 al mondo....

Sinner, il derby e non solo: il programma su Sky

atp parigi

Italia protagonista al Masters di Parigi, con il debutto del n°2 del mondo Jannik Sinner contro...

Sinner-Bergs oggi verso le 15 LIVE su Sky

atp parigi

Debutto a Parigi con un confronto inedito per Jannik Sinner che affronterà il belga Zizou Bergs,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS