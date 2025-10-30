Da Sinner a Sonego: il programma di oggi su Sky

Offerte Sky
Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orari

ATP PARIGI

Giovedì dedicato agli ottavi di finale con due italiani in campo. Sinner sfida Cerundolo sul Centrale, sul campo 1 ci sarà Sonego-Medvedev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

È il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì con due italiani in campo: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'altoatesino, reduce dall'ottimo esordio con Bergs, sarà impegnato in sessione serale (non prima delle 19) sul Centrale contro Francisco Cerundolo. Sarà il sesto confronto nel circuito, il secondo quest'anno dopo Roma. Lorenzo, invece, giocherà sul Campo 1 contro Daniil Medvedev. Sarà la sfida al tabù per il torinese che ha perso i tre precedenti con il russo, l'ultimo a Dubai 2024. In ottica Atp Finals riflettori puntati su Auger Aliassime-Altmaier. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • dalle 14.30 alle 18.30 - Simulcast Sky Sport Mix

SKY SPORT TENNIS (203)

  • dalle 4 - Simulcast Sky Sport Max
  • ore 11 - Atp Parigi: Norrie (Gbr) vs Vacherot (Mon)
  • a seguire - Atp Parigi: Auger Aliassime (Can) vs Altmaier (Ger)
  • a seguire - Atp Parigi: Fritz (Usa) vs Bublik (Kaz)
  • ore 18.45 - Studio Tennis
  • ore 19 - Atp Parigi: SINNER (Ita) vs Cerundolo (Arg)
  • a seguire - Atp Parigi: Davidovich Fokina (Esp) vs Zverev (Ger)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 4 -  Wta Jiujiang: Parks (Usa) vs Juvan (Slo)
  • a seguire - Wta Jiujiang: Salkova (Cze) vs Zakharova
  • a seguire - Wta Hong Kong: Kalinskaya vs S. Zhang (Chn)
  • a seguire - Wta Hong Kong: Bencic (Sui) vs Y. Wang (Chn)
  • non prima delle 11.30 - Wta Hong Kong: Eala (Phi) vs Mboko (Can)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • non prima delle 14.30 - Atp Parigi: Shelton (Usa) vs Rublev
  • a seguire - Atp Parigi: Khachanov vs De Minaur (Aus)
  • a seguire - Atp Parigi: SONEGO (Ita) vs Medvedev

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WT

