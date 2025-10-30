Da Sinner a Sonego: il programma di oggi su Sky

È il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Giovedì con due italiani in campo: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego . L'altoatesino, reduce dall'ottimo esordio con Bergs, sarà impegnato in sessione serale (non prima delle 19) sul Centrale contro Francisco Cerundolo . Sarà il sesto confronto nel circuito, il secondo quest'anno dopo Roma. Lorenzo, invece, giocherà sul Campo 1 contro Daniil Medvedev . Sarà la sfida al tabù per il torinese che ha perso i tre precedenti con il russo, l'ultimo a Dubai 2024. In ottica Atp Finals riflettori puntati su Auger Aliassime-Altmaier.

