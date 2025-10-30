Da Sinner a Sonego: il programma di oggi su Sky

Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orariATP PARIGI
Giovedì dedicato agli ottavi di finale con due italiani in campo. Sinner sfida Cerundolo sul Centrale, sul campo 1 ci sarà Sonego-Medvedev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì con due italiani in campo: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'altoatesino, reduce dall'ottimo esordio con Bergs, sarà impegnato in sessione serale (non prima delle 19) sul Centrale contro Francisco Cerundolo. Sarà il sesto confronto nel circuito, il secondo quest'anno dopo Roma. Lorenzo, invece, giocherà sul Campo 1 contro Daniil Medvedev. Sarà la sfida al tabù per il torinese che ha perso i tre precedenti con il russo, l'ultimo a Dubai 2024. In ottica Atp Finals riflettori puntati su Auger Aliassime-Altmaier.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
