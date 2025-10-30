Offerte Sky
Atp Parigi, i risultati di oggi: Auger-Aliassime ai quarti, sfiderà Vacherot

Felix Auger-Aliassime tiene vive le sue speranze di Finals grazie al successo in rimonta sul tedesco Daniel Altmaier. Prosegue la favola di Vacherot: il monegasco vince la 10^ partita di fila in un 1000 ed è virtualmente in Top-30.  Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Felix Auger-Aliassime tiene vive le speranze per Torino e 'spaventa' Lorenzo Musetti in ottica Finals. Il canadese, 9 del seeding, rimonta il tedesco Daniel Altmaier (50 del mondo) con i parziali di 3-6, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di gioco e si qualifica per i quarti di finale al Masters di Parigi. Venerdì affronterà la 'cenerentola' Valentin Vacherot: il monegasco, già campione a Shanghai, batte Norrie e conquista la 10^ vittoria consecutiva a livello 1000. Numero 204 del mondo appena un mese fa, è ora virtualmente in Top-30

Atp Parigi, i risultati degli ottavi

  • [WC] Valentin Vacherot (MON) - Cameron Norrie (GBR) 7-5, 6-4 
  • [9] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Daniel Altmaier (GER) 3-6, 6-3, 6-2
  • [4] Taylor Fritz (USA) vs [13] Alexander Bublik (KAZ)
  • [15] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs [3] Alexander Zverev (GER)
  • [5] Ben Shelton (USA) vs [12] Andrey Rublev
  • [10] Karen Khachanov vs [6] Alex de Minaur (AUS)

 

