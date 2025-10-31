Offerte Sky
Atp Parigi, i risultati di oggi: Auger-Aliassime in semifinale, Vacherot ko in 2 set

Felix Auger-Aliassime non sbaglia e si qualifica per le semifinali del Masters di Parigi: il canadese mette fine alla striscia vincente di Vacherot e resta in corsa per le Finals. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Felix Auger-Aliassime si conferma 'on fire' e torna in semifinale a Parigi dopo tre anni. Il canadese, nona testa di serie del seeding, ha dominato la wild card monegasca Valentin Vacherot con i parziali di 6-2, 6-2 in un'ora e venti minuti di gioco. Versione extralusso quella di Auger, che accorcia nella Race su Musetti (ora distante solo 90 punti) e che attende in semifinale il vincente di Bublik-De Minaur. Vacherot, clamoroso vincitore a Shanghai, interrompe una striscia di 10 vittorie consecutive a livello 1000 che lo ha portato addirittura in Top-30 nel ranking live. 

Aliassime accorcia su Musetti: la Race aggiornata

Atp Parigi, i risultati dei quarti di finale

  • [9] Felix Auger-Aliassime (CAN) - [WC] Valentin Vacherot (MON) 6-2, 6-2 
  • [13] Alexander Bublik (KAZ) - [6] Alex de Minaur (AUS)
  •  [3] Alexander Zverev (GER) - [11] Daniil Medvedev

