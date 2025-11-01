Sinner-Zverev LIVE su Sky Sport Uno

Offerte Sky
Sinner-Zverev all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita

live atp parigi

Una settimana dopo Jannik Sinner ritrova sul suo cammino Sascha Zverev: in palio c'è un posto in finale al Masters 1000 di Parigi contro Auger-Aliassime. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

AUGER ALIASSIME IN FINALE: BATTUTO BUBLIK

SINNER-ZVEREV LIVE

Sorteggio in corso, tra poco ci siamo!

Ovazione per Sinner! 

Entrano in campo Sinner e Zverev, che spettacolo di luci!

Sinner-Zverev LIVE ora su Sky o in streaming su NOW

Jannik oltre il tennis: intervista a Sinner dal 5/11 su Sky

Zverev non batte un top 10 dalle Atp Finals 2024, quando superò Carlos Alcaraz. Da quel momento sono arrivate quattro sconfitte consecutive nel 2025

Sinner vanta 12 vittorie stagionali contro top 10: in caso di successo oggi, eguaglierebbe Carlos Alcaraz (13) che detiene il record

In caso di vittoria oggi, Sinner eguaglierebbe il record personale di finali in una singola stagione: sarebbero 9, le stesse giocate lo scorso anno

Campione in carica a Parigi, Zverev può diventare il quarto giocatore a vincere almeno 5 match contro Sinner dopo Alcaraz (10-5), Medvedev (8-7) e Tsitsipas (6-3) e il quinto uomo a giocare tre finali a Parigi nella storia del torneo

C'è una "missione" possibile per Sinner a Parigi: tornare n. 1 al mondo. Jannik, infatti, vede Alcaraz più vicino e potrebbe scavalcarlo proprio nel Masters 1000 francese

Alcaraz ko e Sinner in semifinale: Jannik può già tornare n°1 a Parigi se...

Zverev, invece, insegue la 41esima finale in carriera nel circuito Atp, la quinta dell'anno e la 13esima all-time a livello Masters 1000

Chi vince sfiderà in finale Felix Auger-Aliassime che ha battuto Sasha Bublik in due set. Con questo risultato il canadese ha scavalcato Lorenzo Musetti nella Race Atp

Auger-Aliassime in finale: Bublik ko in 2 set

Sinner va oggi a caccia della 32esima finale in carriera nel circuito maggiore, la nona dell'anno e la quinta in stagione su cemento dopo Cincinnati, US Open, Pechino e Vienna

Sinner: "Giocare col punteggio". La spiegazione di Ljubicic

A Sky Sport Ivan Ljubicic commenta le parole di Jannik Sinner ("Cerco di giocare anche un po' con il punteggio. Questo sarà sicuramente una chiave per la mia carriera") dopo la vittoria contro Shelton: "Questo vuol dire che quando è avanti di un set e di un break può anche mollare l'acceleratore. Non corre su tutte le palle al massimo, cerca di accorciare un po' gli scambi e prova a risparmiare le energie. È una cosa che i grandi fanno. Ci vuole esperienza, tantissima fiducia e si vede che Jannik lo sta facendo. Potrebbe anche allungare la carriera. Sono tutti modi che i grandi campioni usano quando capiscono che la partita non è un dubbio". Guarda il video

Sinner: "Contento del livello che ho espresso"

Sinner può diventare l'unico giocatore nel 2025 a giocare più di una finale Masters 1000 su cemento dopo Cincinnati dello scorso agosto

Le strisce di vittorie più lunghe su cemento indoor*

  • John McEnroe 47 (1978-87)
  • Novak Djokovic 35 (2012-15)
  • Roger Federer 33 (2004-07)
  • Ivan Lendl 32 (1980-83)
  • Roger Federer 29 (2010-12)
  • Pete Sampras 25 (1996-97)
  • Jannik Sinner 24 (2023-oggi)

*Era Open

Il riscaldamento di Sinner prima della semifinale

Jannik si presenta con una striscia aperta di 24 vittorie consecutive a livello indoor. Si tratta della settima streak più lunga nell'era open, a una vittoria dalle 25 di fila di Pete Sampras tra il 1996 e il 1997

Sinner arriva alla semifinale dopo essere rimasto in campo 4 ore nei tre match disputati, vinti tutti in due set. Zverev, di contro, è rimasto in campo per un totale di 6 ore e 43 minuti

Il cammino di Zverev

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Ugo Carabelli 6-7, 6-1, 7-5
  • Ottavi: vs Davidovich Fokina 6-2, 6-4
  • Quarti: vs Medvedev 2-6, 6-3, 7-6

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Bergs 6-4, 6-2
  • Ottavi: vs Cerundolo 7-5, 6-1
  • Quarti: vs Shelton 6-3, 6-3

Sinner-Zverev, tutti i precedenti

  • 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
  • 2020 - Atp Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3
  • 2021 - US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
  • 2022 - Masters 1000 Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
  • 2023 - US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
  • 2024 - Masters 1000 Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
  • 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
  • 2025 – Atp Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5

Tra Sinner e Zverev sarà la nona sfida a livello Atp. La situazione nei precedenti è di perfetta parità: 4-4, considerando la vittoria di Sinner nella finale dell'Atp 500 di Vienna la scorsa settimana. Sarà il terzo incontro del 2025, con Jannik che ha vinto sia la finale dell'Australian Open sia quella in Austria

Sinner e Zverev si ritroveranno di fronte meno di una settimana dopo la finale dell'Atp 500 di Vienna, vinta in tre set dall'azzurro dopo un match di alto livello

Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner a caccia della finale al Masters 1000 di Parigi. L'azzurro scenderà in campo non prima delle 17 sul Centrale della Défense Arena contro Sascha Zverev

