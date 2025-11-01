Sinner-Zverev LIVE su Sky Sport Uno

A Sky Sport Ivan Ljubicic commenta le parole di Jannik Sinner ("Cerco di giocare anche un po' con il punteggio. Questo sarà sicuramente una chiave per la mia carriera") dopo la vittoria contro Shelton: "Questo vuol dire che quando è avanti di un set e di un break può anche mollare l'acceleratore. Non corre su tutte le palle al massimo, cerca di accorciare un po' gli scambi e prova a risparmiare le energie. È una cosa che i grandi fanno. Ci vuole esperienza, tantissima fiducia e si vede che Jannik lo sta facendo. Potrebbe anche allungare la carriera. Sono tutti modi che i grandi campioni usano quando capiscono che la partita non è un dubbio". Guarda il video