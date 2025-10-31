Le luci di Parigi e le penombre di Zverev

Dopo i risultati degli ottavi di finale, le Atp Finals accolgono Shelton e De Minaur, aspettando di capire chi la spunterà tra Musetti e Auger-Aliassime. In un contesto meraviglioso, Jannik Sinner non può trattenere i sorrisi, a differenza di Zverev, che pur vincente lascia trasparire di non essere al meglio. La quarta puntata del diario da Parigi della nostra Michela Curcio
