Le luci di Parigi e le penombre di Zverev

Michela Curcio
Dopo i risultati degli ottavi di finale, le Atp Finals accolgono Shelton e De Minaur, aspettando di capire chi la spunterà tra Musetti e Auger-Aliassime. In un contesto meraviglioso, Jannik Sinner non può trattenere i sorrisi, a differenza di Zverev, che pur vincente lascia trasparire di non essere al meglio. La quarta puntata del diario da Parigi della nostra Michela Curcio

